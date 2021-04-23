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23 апреля 2021, 20:31

Комментарий главврача: сбить интенсивность третьей и последующих волн пандемии поможет вакцинация

Фото из архива
Фото из архива

Гомельская областная инфекционная клиническая больница первой в регионе включилась в борьбу с новым коронавирусом. Чуть более года назад сюда начали поступать первые пациенты с COVID-19. О том, как сегодня работает учреждение, об особенностях третьей волны, о вакцинации и отношении людей к COVID-19 корреспонденту БЕЛТА рассказал главный врач Сергей Бирич.

"Сейчас наша страна переживает третий подъем заболеваемости инфекцией COVID-19. Чтобы сдержать ее распространение, в Гомельской области система здравоохранения совместно с санитарной службой, другими заинтересованными структурами продолжают работать в режиме повышенной готовности ", - отметил главврач.

По его словам, в настоящее время количество ежедневно госпитализируемых пациентов в регионе значительно ниже пиковых уровней первой и второй волн. "Большой процент вирусных пневмоний, даже вызванных COVID-19, если они нетяжелые, лечат амбулаторно. В стационары поступают пациенты не менее чем в средней степени тяжести. При этом общее количество тяжелых больных по сравнению с предыдущими волнами не увеличилось",- поделился наблюдением главврач.

Сергей Бирич подчеркнул: за год в условиях пандемии накоплен опыт медпомощи. "Если с начала первой волны и до осени минувшего года протоколы лечения периодически менялись, то с ноября все установилось. Сейчас вносятся с учетом практики лишь какие-то предложения по детализации, корректировке определенных позиций в протоколах. По сравнению с началом пандемии у нас более ясная картина, что происходит с организмом, какие патофизиологические механизмы включаются. Однако каждый день мы продолжаем исследовать коронавирус, учиться жить с ним и дальше", - сказал руководитель.

Главврач убежден: сбить интенсивность третьей и последующих волн пандемии призвана вакцинация. "С начала вакцинации в нашей больнице не зафиксировано ни одного случая госпитализации пациента, привитого от инфекции", - констатировал главврач.

"Приведу такой случай. Один сотрудник нашей больницы в январе привился первым компонентом вакцины. За день до введения второго заболел коронавирусной инфекцией. Болезнь протекала в легкой форме, обошлось без госпитализации, несмотря на то, что у медработника были сопутствующие заболевания. Это лишь один пример, который разбивает доводы вакциноскептиков. Добавлю: через месяц после выздоровления медработник успешно завершил вакцинацию вторым компонентом", - рассказал Сергей Бирич.

Важной составляющей успешной борьбы с COVID-19 руководитель медучреждения назвал и материально-техническую базу. С начала пандемии в Гомельской области она значительно укреплена. Так, в инфекционной больнице закуплены и эффективно функционируют кислородные концентраторы, аппараты ИВЛ, система высокопоточной подачи кислорода и многое другое. Лаборатория оснащена современными анализаторами и реагентами для диагностики. "Введен в эксплуатацию портативный аппарат ультразвуковой диагностики, передвижной рентген-аппарат", - уточнил Сергей Бирич.

В планах на ближайшее время - строительство двух газификаторов, которые позволят создать дополнительные кислородные точки.

Полностью обеспечена больница необходимыми медикаментами, СИЗами, реагентами для лабораторной диагностики. Неснижаемый запас необходимых лекарственных, защитных средств, антисептиков, дезинфектантов постоянно обновляется.

"Продолжают поддерживать нас и социально ответственные предприятия, организации. Помощь разносторонняя - от СИЗов до коек. А от пациентов постоянно получаем моральную поддержку - благодарность за лечение. Это ценно и приятно для нас", - признался руководитель.

Сергей Бирич поделился и своим видением того, как меняется отношение людей к новому коронавирусу. "Кто-то до сих пор диссидентствует и не признает это заболевание как таковое, относится к нему пренебрежительно. Есть те, кто до сих пор напуган, ставит чрезмерные заслоны между собой и окружающим миром. Но большинство людей уже живет с адекватным пониманием, как вести себя, как обезопасить. С пониманием того, что в магазинах, общественном транспорте, многолюдных местах нужно обязательно носить маску, обрабатывать руки. Многие осознали, как важно вести здоровый образ жизни и сохранять позитивный настрой. Этот компонент одинаково важен и при профилактике, и при лечении", - отметил главный врач.

БЕЛТА.-0-

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