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03 января 2021, 16:15

КОММЕНТАРИЙ: Со скандинавским характером

Марьиногорская гимназия
Марьиногорская гимназия

В Марьиной Горке работает единственная в Беларуси гимназия, построенная 30 лет назад по финскому проекту. Здесь делают 3D модели, успешно развивают зеленые технологии и выращивают заморские растения и фрукты. Что в ней особенного?

По параметрам Суоми

История появления такого здания именно в Марьиной Горке закономерна. Во время распада СССР в этот небольшой райцентр передислоцировали военную дивизию из Западной Европы. Возникла необходимость строительства инфраструктуры. В 1993 году в городе появился целый квартал: более полутора десятков домов, торговый центр, детский садик и гимназия. Все здания отечественные и зарубежные подрядчики построили по финскому проекту.

"Сколько ушло денег на это, наверное, уже никто и не помнит, - говорит директор гимназии Сергей Зинкевич, занимающий этот пост около пяти лет. - Впрочем, спустя почти 30 лет это не столь важно. Главное, что уже тогда финны владели технологиями, к которым мы приходим только сейчас. Например, наше здание энергоэффективное. А почти все важные инженерные сети даже сейчас работают без сбоев".

В кабинетах энергоэффективной школы подвесные потолки, оригинальные деревянные стеклопакеты и терморегулятор на каждой батарее. Их активно используют - в плюсовую погоду ограничивают подачу тепла. А в выходные, если нет дополнительных занятий, могут и вовсе отключить. За звонки на уроки и с уроков отвечает автоматизированная система финского производства. Почти все кабинеты открываются одним ключом.

"Еще у нас есть теплица. Она тоже входила в первоначальный проект. Сейчас там кроме привычных нам растений и цветов можно найти манго, инжир, лимоны и пальмы с бананами", - отмечает руководитель гимназии.

Заведует оранжереей Валентина Штангель. Именно благодаря ее кропотливому уходу экзотические виды породнились с марьиногорской землей. "В этом году собрали первый урожай лимонов. Самый крупный - почти 700 граммов. Саженец банана я привезла из Крыма. За два года он вырос почти в два человеческих роста", - отмечает женщина.

В гимназии освоили производство компоста из органических отходов. Теперь опавшая листва, скошенный газон и другой подобный мусор отправляется в специальные контейнеры.

Крыша "Наполеон"

На здании теплицы смонтирована одна из первых в стране "зеленых" крыш. Ее построили три года назад в рамках проекта по содействию перехода нашей страны к "зеленой" экономике. Кровля напоминает торт "Наполеон" - материалы уложены в несколько слоев. Верхняя часть состоит из газона, дерна и других зеленых насаждений. Под ними прячутся системы полива и дренажа. Вместо фундамента - слой пенопласта.

"Это необычное решение. Подобная крыша обеспечивает кислородом несколько десятков человек в год. Многослойный "пирог" хорошо сохраняет тепло. К тому же зелень очищает дождевые стоки от вредных элементов", - поясняет Сергей Зинкевич.

А что же учеба?

Гимназия считается одной из лучших в регионе. Здесь усиленно изучают естественные и точные науки. Преподают сразу два иностранных языка - английский и немецкий. Более двух третей ребят после получения аттестатов поступают в крупнейшие белорусские и зарубежные вузы.

"У нас хороший педагогический состав. Примерно треть учителей работает с момента основания гимназии. С удовольствием берем к себе и молодых специалистов", - подчеркивает руководитель учебного учреждения.

И если опытные кадры дают классическую, проверенную временем базу знаний, то молодые педагоги привносят в образовательный процесс нестандартные решения. Так, с недавних пор в гимназии есть собственная steam-лаборатория, где ребята факультативно познают основы программирования и других направлений. "Особенно школьникам нравится 3D моделирование, - говорит директор. - Ученики могут создать свою игру. Каждый получает базовые навыки, которые можно развить в будущем. В том числе на этапе высшего образования".

А еще руководство гимназии приобрело 3D принтер и ручки. С последними занимаются младшие школьники. С их помощью малыши делают объемные рисунки на бумаге.

Собственный лабиринт

У руководства гимназии немало планов. Среди глобальных проектов - создание "зеленого" лабиринта. Сейчас для него подготавливают саженцы туй.

"Разместим рядом с гимназией. Такой лабиринт не только красив, но и даст возможность ребятам ухаживать за растениями и, конечно же, проводить время среди зелени на лавочках. А в центре соорудим скульптуру Национальной библиотеки. На это потребуется несколько лет - жаль, что деревья не растут быстро", - заключил директор гимназии.

На прощание получаем презент - лимон собственного урожая. Попробовали. Ничем не хуже заморских аналогов.

Александр НОВОХРОСТ,

газета "7 дней".-0-

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