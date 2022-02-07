Коммерческая фирма в Глусском районе выплатила более Br665 тыс. зарплат в конвертах

7 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Глусском районе коммерческая фирма использовала на выплату зарплаты в конвертах Br665,2 тыс. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Сотрудники инспекции МНС по Бобруйскому району провели камеральную проверку общества с ограниченной ответственностью из Глусского района, занимающегося распиловкой, строганием и пропиткой древесины. В результате установлены факты выплаты заработной платы в конвертах.

За несколько лет директор обналичил Br620,3 тыс., зачисленных на корпоративные карты организации. Кроме того, работники фирмы не по назначению использовали денежные выплаты в размере Br44,9 тыс., выданные на командировочные расходы. Соответствующие документы, подтверждающие направление использования указанных средств, у плательщика отсутствуют.

В адрес фирмы направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог с выплаченных доходов. Плательщиком уведомление исполнено и с сумм заработной платы в конверте с учетом применения налоговых вычетов исчислен подоходный налог в сумме Br80,6 тыс.

Информация о выявленном нарушении передана в территориальные подразделения государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения и БРУСП "Белгосстрах" для взыскания причитающихся отчислений из выплаченных работникам доходов.-0-