Коммунальники Минска готовятся к морозам, введен запрет на раскопки

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сегодня на оперативном совещании поручил городским службам серьезно подготовиться к предстоящему похолоданию и обеспечить качественную работу всех систем, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

В жилищных организациях сформируют аварийные бригады с круглосуточным режимом работы. Чтобы избежать повреждений подземных коммуникаций, на период морозов в городе введут запрет на раскопки.

Среди прочих тем обсуждались также планы по озеленению столицы. В этом году предприятия "Минскзеленстроя" планируют высадить 12,4 тыс. деревьев, 38 тыс. кустарников и 2 млн летних цветов. Также город украсят композиции из многолетних растений и цветущих кустарников. В планах - ежегодно увеличивать количество таких посадок на 10%. Председатель Мингорисполкома поручил сформировать новый перечень мест для посадки деревьев и кустарников на придомовых территориях по проекту "Зеленый двор вместе".

Наконец, особое внимание поручено уделить созданию в городе условий для зимнего отдыха: обеспечить работу катков и лыжных трасс, пунктов проката спортивного инвентаря.-0-