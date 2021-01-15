Коммунальные службы Минска переходят на усиленный режим работы из-за резкого похолодания

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коммунальные службы столицы переходят на усиленный режим работы из-за грядущего похолодания, сообщили БЕЛТА в Минском горисполкоме.

Резкое похолодание ожидается в Минске сегодня к концу дня и в предстоящие выходные. "Задача коммунальных служб - обеспечить бесперебойную подачу тепла, воды, электроэнергии и качественное содержание городских территорий в грядущие морозы", - сообщили в горисполкоме.

Чтобы избежать риска повреждения инженерных сетей в сложных погодных условиях, в столице на этот период организуют круглосуточные дежурства аварийно-восстановительных бригад, приостановят плановые раскопки, а также выдачу разрешений на эти работы.

В жилищных организациях сформированы 46 бригад по ликвидации чрезвычайных ситуаций в жилфонде. Кроме этого, в морозные дни будут работать 92 бригады городской аварийной службы, "Минскводоканала", "Минскоммунтеплосети". Создан и необходимый запас топлива для бесперебойной работы общественного транспорта в условиях сильных морозов. Салоны транспортных средств будут обогреваться.

Жителей и гостей Минска предупреждают: сегодня в столице будет морозно, поэтому нужно одеваться тепло.-0-