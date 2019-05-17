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Коммунальщики Могилева завысили стоимость замены лифтов

Регионы 17.05.2019 | 11:25
Фото из архива
Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевское городское коммунальное унитарное предприятие "Управление коммунальных предприятий" допустило нарушения законодательства, выступая в качестве заказчика на строительство за счет бюджетных средств. Но Комитет госконтроля Могилевской области совместно с областным управлением Департамента финансовых расследований вовремя выявили нарушения, сообщили БЕЛТА в КГК.

В результате проверки было пресечено неэффективное использование бюджетных средств при замене 92 пассажирских лифтов на 44 государственных объектах. Экономия сметной стоимости составила Br384,1 тыс.

Установлены и другие нарушения: завышение стоимости объектов замены лифтов и благоустройства Могилева на Br81,7 тыс., эксплуатация не принятых в установленном порядке объектов, необеспечение надлежащего учета материалов от разборки старого лифтового оборудования и т.д.

Сейчас рассматривается вопрос о привлечении Управления коммунальных предприятий и его должностных лиц к административной ответственности.

Устранение выявленных нарушений и недостатков взято на контроль.-0-

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КГК, Могилев
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