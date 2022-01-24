Комната православной культуры открылась в Могилевском кадетском училище

24 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Комната православной культуры открылась в Могилевском областном кадетском училище. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель директора по воспитательной работе учреждения образования Мария Власенко.

"Кадетское училище уже много лет работает в тесном сотрудничестве с Белорусской православной церковью, и создание в учреждении комнаты православной культуры стало для нас важным событием, - отметила Мария Власенко. - Помещение сделано по всем православным канонам, в нем есть иконы и необходимая духовная литература. Кадеты могут прийти сюда в любое удобное для себя время, рассказать духовному наставнику о своих проблемах и получить поддержку".

В числе совместных с церковью мероприятий, которые организуются в учреждении на постоянной основе, - часы духовности. Во время их проведения с кадетами беседует духовный наставник училища, иерей могилевского Спасо-Преображенского собора Николай Антонов. На своих уроках он рассказывает ребятам о понятии долга и чести, служении людям, популяризирует среди учащихся традиционные христианские ценности - милосердие, доброту, взаимовыручку. Кроме того, батюшка курирует кадетский волонтерский отряд "Сердце воина", вовлекает ребят в благотворительную деятельность. Так, учащиеся активно помогают детям с особенностями психофизического развития и одиноким пожилым людям, ухаживают за животными в приютах.

По мнению педагогических работников, нравственное воспитание подрастающего поколения - большая и трудоемкая работа, к которой должны быть причастны все заинтересованные общественные структуры и объединения. "Глубокое убеждение нашего педагогического коллектива, что в сердце будущего воина вместе с любовью к Родине, храбростью и самопожертвованием во имя своего народа должны быть доброта, сострадание, милосердие, желание помочь ближнему, - сказала Мария Власенко. - Эти качества мы культивируем в наших воспитанниках, в том числе благодаря взаимодействию с представителями православной церкви".

По словам заместителя директора, для кадетов очень важно иметь в своем окружении пример для подражания - человека, на которого стоит равняться. Духовный наставник как раз и выполняет для ребят функцию неформального лидера. Тем более что у представителей духовенства и силовых структур в основе жизненных принципов лежит понятие служения и самоотречения во благо своей страны и ее жителей.-0-