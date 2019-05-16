Компании из Нидерландов намерены развивать сотрудничество с регионами Беларуси в сфере АПК

16 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество в сфере сельского хозяйства - одно из перспективных направлений развития межрегиональных связей Беларуси и Нидерландов. Такое мнение на встрече с заместителем председателя Гродненского облисполкома Виктором Лисковичем высказал временный поверенный в делах Нидерландов в Беларуси Паул ван Ооствейн, передает корреспондент БЕЛТА.
Дипломат отметил высокий потенциал сотрудничества между регионами в различных сферах. "Компании из Нидерландов заинтересованы в наращивании, развитии связей в сельском хозяйстве с регионами Беларуси. Тем более что положительный опыт взаимодействия компаний из двух стран в производстве высокотехнологичного оборудования для сельского хозяйства уже есть", - отметил Паул ван Ооствейн.
Во время встречи стороны обсудили также инвестиционное сотрудничество. В 2018 году объем иностранных инвестиций из Нидерландов в экономику региона превысил $25,5 млн. В прошлом году был завершен инвестпроект ООО "Белагротерминал" по строительству маслоэкстракционного завода в Сморгони. Продолжает развиваться и белорусско-голландское предприятие по выращиванию клубники в Щучинском районе.
Рассматривались отношения в гуманитарной, культурной, социальной сферах. Гродненский регион, к примеру, активно развивает туристическое направление. Виктор Лискович подчеркнул, что культурные и туристические связи зачастую предшествуют развитию экономических отношений, помогают странам и народам лучше понять друг друга, найти точки соприкосновения.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3417 BYN
|2.34 BYN
|2.343 BYN
|USD
|2.0889 BYN
|2.087 BYN
|2.091 BYN
|RUB
|3.2378 BYN
|3.233 BYN
|3.24 BYN