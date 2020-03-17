Компания "Белкаролин" к 2025 году запустит фармпроизводство по стандартам GMP

17 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебское ООО "Белкаролин" планирует запустить к 2025 году новый фармацевтический завод по международному стандарту GMP. Он позволит нарастить основные производственные показатели в 4 раза, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор компании Татьяна Ващенкова.

Проект реализуется в свободной экономической зоне "Витебск", резидентом которой предприятие стало в 2017 году.

На заводе будут внедрены передовые технические и технологические решения. Наряду с традиционными ветпрепаратами, они расширят производство оригинальных лекарственных средств для лечения животных под общим названием "Зеленая линия". Линейка разработана совместно с учеными Витебской государственной академии ветеринарной медицины и включает ветеринарные лекарственные средства без антибиотиков на основе натурального природного сырья. Инновационные препараты идеально вписываются в схему ведения органического животноводства, пояснила директор предприятия.

“Чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо предлагать рынку новые оригинальные продукты, создавать препараты с максимальным терапевтическим эффектом. Научный потенциал для этого у нас есть, плюс появится возможность на новом производстве расширить реализацию этого приоритетного направления”, - отметила Татьяна Ващенкова.

Строительство завода ведется в три этапа. В 2020 году планируют ввести в эксплуатацию административно-бытовой корпус, где также разместится производственная лаборатория и складской комплекс. В 2021 году на новую площадку предполагают перенести производство нестерильных лекарственных средств. Третий пусковой комплекс подразумевает организацию стерильного производства. Это наиболее дорогостоящая часть проекта, которую планируют завершить к 2025 году. На предприятии будет создано не менее 80 рабочих мест.

Реализация проекта позволит витебской компании расширить экспортный потенциал. Удельный вес экспорта в общем объеме производства ООО "Белкаролин" составляет 72%. Продукция предприятия представлена преимущественно в России, где создана развитая сеть дистрибьюторов, и Казахстане. В 2019 году ООО "Белкаролин" вывело продукцию на рынок Узбекистана, сейчас ведет регистрацию ветпрепаратов в Азербайджане. В планах на 2020 год - освоение украинского рынка. С запуском нового завода "Белкаролин" активизирует продвижение препаратов и в Беларуси.

ООО "Белкаролин" создано в 1995 году. С 2004 года предприятие производит ветеринарные препараты, которые разрабатываются совместно с учеными Витебской академии ветеринарной медицины. В производственном портфеле компании - более 40 наименований ветеринарных лекарственных средств. В 2019 году "Белкаролин" зарегистрировано резидентом научно-технологического парка ООО "Фермент", который является резидентом Парка высоких технологий.-0-