Компания "Домочай" изготовит к Пасхе около 20 т куличей и пряников

16 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 20 т куличей и другой праздничной продукции изготовит ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай" к Пасхе. Массово в продажу пасхальная сдоба начнет поступать с 17 апреля, рассказала корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по производству компании Ольга Тимофеенко.

"Ассортимент пасхальной продукции в этом году представлен 11 наименованиями: различными видами сладких куличей, глазированных кексов и сувенирных пряников, - рассказала собеседница. - В числе новинок - кекс "Творожный" оригинальный, в состав которого вошли творог, сливочное масло и сушеный изюм. Среди такого разнообразия покупатели обязательно найдут изделие по вкусу".

Отдельное внимание привлекает эксклюзивная продукция ручной работы - выпечка, декорированная мастичными цветами и фигурками, расписанная разноцветной глазурью. Повышенным спросом из года в год пользуются сувенирные пряники в виде курочек, зайчиков и миниатюрных пасхальных куличей. Чаще всего их покупают к празднику детям.

Ольга Тимофеенко отметила, что с 6 апреля на предприятии действует новая услуга - доставка продукции на дом. Компания предлагает широкий выбор хлебобулочных изделий, печенья, пряников, сушек, сухарей. Минимальный заказ можно оформить от Br25. Заявки принимаются в течение рабочего дня с 9.00 до 17.00, сама доставка бесплатная.-0-