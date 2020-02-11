Компания из Франции рассматривает возможность создания терминала в СЭЗ "Гродноинвест"

Во время встречи. Фото СЭЗ "Гродноинвест"

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Логистическая компания Berango из Франции рассматривает возможность создания терминала в свободной экономической зоне "Гродноинвест", сообщили БЕЛТА в СЭЗ.

Целью визита делегации компании Berango стало изучение инвестиционного потенциала Гродненской области и СЭЗ "Гродноинвест", а также обсуждение инвестпроекта по созданию мультимодального логистического терминала для обработки и очистки контейнеров и цистерн.

Во время встречи заместитель главы администрации СЭЗ Дмитрий Рожков рассказал о преимуществах реализации инвестиционных проектов в сфере логистики в СЭЗ "Гродноинвест", представил информацию о свободных земельных участках, налоговых и таможенных преференциях.

Стороны договорились о детальной проработке технических вопросов проекта, а также об организации в Гродно конференции с участием европейских логистических компаний.-0-