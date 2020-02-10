Компания "Витебские подъемники" освоила выпуск коммунальной спецтехники

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 10 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Новости
20:02 Новая специальность появится в Могилевском архитектурно-строительном колледже Регионы
19:34 Авиарейсы из Мюнхена, Пекина, Москвы и Лондона из-за непогоды прибудут в Минск с опозданием Общество
19:26 Ввод в 2020 году - Лукашенко подписал указ о реализации инвестпроекта на Добрушской бумажной фабрике Президент
19:26 Дополнительные меры соцзащиты военнослужащих-срочников и резервистов закреплены указом Президента Президент
19:03 Столетний юбилей УНОВИСа отметят выставкой в Музее истории белорусского кино Культура
19:00 В январе больше всего подорожали огурцы, виноград и помидоры, подешевела пшенка Экономика
18:41 Национальный исторический музей представит историю любви Андрея Смоляка в картинах Афиша
18:29 Компания "Витебские подъемники" освоила выпуск коммунальной спецтехники Регионы
18:28 По какой "мировой цене" Беларусь будет покупать в России нефть - Крутой подробно объяснил Экономика
18:09 Семашко обсудил с послом Нигерии проекты по активизации взаимодействия Политика
17:56 Детское отделение могилевской поликлиники №10 будет расширено Регионы
17:51 Евразийская экономическая комиссия и ЕАБР консолидируют усилия по развитию экономик стран ЕАЭС Экономика
17:41 К 75-летию Великой Победы. "Суражские ворота" - Видео БЕЛТА Общество
17:39 Рыбак спас товарища на озере в Брагинском районе Происшествия
17:32 Готовность строящегося пеллетного завода в Борисовском районе составляет около 70% - Минлесхоз Регионы
17:20 Нетрезвый бесправник сбил подростка в Ивацевичском районе Происшествия
17:15 IT-лабораторию открыли в БГЭУ Технологии
17:13 В Смолевичском районе женщина умерла после избиения сожителем Происшествия
17:13 Житель Октябрьского района утонул в реке Происшествия
16:51 Беларусь в 2019 году снизила экспорт товаров и услуг на 0,7% почти до $42 млрд Экономика
16:47 Беларусь и Польша подписали соглашение об охране трансграничных вод Общество
16:29 Акции более 30 ОАО предлагают инвесторам в Гомельской области Регионы
16:17 В Полоцке проходит международный литературный конкурс "Центр Европы" Культура
16:15 Пограничники задержали в Гродненском районе четырех кубинцев Происшествия
16:07 Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 11-13 февраля Регионы
16:05 Инфляция в Беларуси в январе составила 0,9% Экономика
16:01 РЕПОРТАЖ из необычного музея в Гродно: каждый экспонат - история о трагическом случае или преступлении Регионы
15:58 В Бобруйске под колеса автомобиля попала пенсионерка Происшествия
15:54 В Берестовицком районе легковушка вылетела с дороги и перевернулась: двое пассажиров в больнице Происшествия
15:52 Миссия к Солнцу: зонд Solar Orbiter стартовал с мыса Канаверал Технологии
Все новости
Все новости
Регионы
10 февраля 2020, 18:29

Компания "Витебские подъемники" освоила выпуск коммунальной спецтехники

10 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Компания "Витебские подъемники" освоила выпуск коммунальной спецтехники. Предприятие выпустило первую опытную модель мусоровоза, сообщил корреспонденту БЕЛТА его директор Андрей Сидоров.

Машина относится к разряду импортозамещающей продукции, так как изготовлена с нулевого цикла и на 70% состоит из белорусского сырья. При ее разработке был учтен передовой опыт лучших производителей данной спецтехники. Так, опытный образец мусоровоза с задней загрузкой и полезным объемом кузова 19 куб.м на базовом шасси МАЗ-5340 предназначен для перевозки 7,5 т отходов. Оснащен автоматически выдвигающимися задними ступеньками для персонала, камерами заднего вида для безопасного маневрирования в стесненных условиях (особенно актуально для городских условий), дополнительными задними фонарями для освещения рабочей зоны. Также предусмотрен автоматический цикл прессования отходов.

Серьезное конкурентное преимущество - цена, которая на 15% ниже по сравнению с предложениями других производителей. Это подтверждают и заказы на машину, уже поступившие предприятию от партнеров из Казахстана и Украины.

Витебская компания намерена наладить серийный выпуск данной продукции. Для этого будет построен рабочий цех площадью 4 тыс. кв.м. Его ввод в строй намечен на ноябрь нынешнего года, здесь будет создано около 30 рабочих мест. Ежемесячно планируется выпускать около 20 единиц техники, что позволит увеличить общий объем производства на 40%. При этом в будущем линейка мусоровозов будет включать до 16 различных модификаций, разработанных под потребности заказчиков. Пока же, до запуска цеха, предприятие намерено производить их на действующих площадях, выпуская 5-8 единиц в месяц.

За 2019 год темп роста объема производства на предприятии составил около 126%. Около 90% выпущенной продукции поставлено на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья. Дополнительно было создано около 40 рабочих мест, открыты новые производственные мощности (введены в строй 3 тыс. кв.м производственных площадей). Объем инвестиций составил около $1 млн собственных средств, они были направлены на закупку оборудования. Спроектированы две новые модели гидроподъемника (с высотой подъема 15 и 45 м), организован серийный выпуск брендовых машин - гидроподъемников с высотой подъема 50 м, 52 м и 56 м. В этом году с учетом намеченных планов объем инвестиций планируется удвоить.

"Для нас самая главная задача - это работа на экспорт. Считаю, что каждое предприятие должно основательно работать в этом направлении, а также уделять первостепенное внимание экономической эффективности своей деятельности, ее качественных показателей", - подчеркнул Андрей Сидоров, отметив, что у "Витебских подъемников" рентабельность продаж составляет в среднем 24-28%. Еще одним немаловажным достижением руководитель предприятия считает вопрос с кадрами, который удалось решить за последние два года. "Благодаря созданным условиям у нас сложился стабильный коллектив, сформирован большой резерв кадров, от рабочих специальностей до инженерно-технических работников", - добавил руководитель.

Частное предприятие "Машиностроительная компания "Витебские подъемники" (торговая марка ВИПО) образовано в 2004 году и входит в состав группы взаимодополняющих юридических лиц, специализирующихся на развитии производства подъемно-транспортного оборудования. На предприятии освоен выпуск около 85 моделей техники, в том числе бурильных и кран-манипуляторных установок, гидробортов. Ежегодно компания выпускает около 450 машин различного типа. "Витебские подъемники" являются корпоративным партнером ведущих автопроизводителей Беларуси и России. Среднесписочная численность работающих - около 320 человек.-0-

Фото Александра Хитрова

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебск компании предприятие
Новости рубрики Регионы
Новая специальность появится в Могилевском архитектурно-строительном колледже
Фото из архива Детское отделение могилевской поликлиники №10 будет расширено
Фото Министерства лесного хозяйства Готовность строящегося пеллетного завода в Борисовском районе составляет около 70% - Минлесхоз
Фото из архива Акции более 30 ОАО предлагают инвесторам в Гомельской области
Фото из архива Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 11-13 февраля
РЕПОРТАЖ из необычного музея в Гродно: каждый экспонат - история о трагическом случае или преступлении
Главное
Во время переговоров Цены на нефть и газ, БелАЭС и торговля - новые подробности переговоров Лукашенко и Путина в Сочи
Дополнительные меры соцзащиты военнослужащих-срочников и резервистов закреплены указом Президента
По какой "мировой цене" Беларусь будет покупать в России нефть - Крутой подробно объяснил
Как теперь будут работать госсайты? hoster.by запустил новый сервис
Топ-новости
Ввод в 2020 году - Лукашенко подписал указ о реализации инвестпроекта на Добрушской бумажной фабрике
"Белнефтехим" продолжает переговоры с компаниями Казахстана по поставкам нефти
Карлюкевич: клевете и лжи необходимо противопоставить объективную и правдивую журналистику
Губернатор Приморья о качестве белорусской продукции и дисциплинированности белорусов
Дождь с мокрым снегом и сильный ветер ожидаются в Беларуси 11 февраля
Пресс-конференция о строительстве соцобъектов в Минске и Минской области пройдет в БЕЛТА 11 февраля
Готовность строящегося пеллетного завода в Борисовском районе составляет около 70% - Минлесхоз
К 75-летию Великой Победы. "Суражские ворота" - Видео БЕЛТА
РЕПОРТАЖ из необычного музея в Гродно: каждый экспонат - история о трагическом случае или преступлении
Посольство сообщило о трех пострадавших белорусах в ДТП в Москве
Беларусь находится в орбите шторма "Сиара" - синоптики
ГАИ призывает водителей быть внимательными при гололедице
Уникальный противоопухолевый препарат "Темодекс" будет производиться в БГУ
Порядок согласования предпроектной документации при строительстве энергоисточников уточнен в Беларуси
Алмазы, янтарь, раритетный пистолет: гродненские таможенники рассказали о самых ярких задержаниях
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.