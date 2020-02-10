10 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Компания "Витебские подъемники" освоила выпуск коммунальной спецтехники. Предприятие выпустило первую опытную модель мусоровоза, сообщил корреспонденту БЕЛТА его директор Андрей Сидоров.

Машина относится к разряду импортозамещающей продукции, так как изготовлена с нулевого цикла и на 70% состоит из белорусского сырья. При ее разработке был учтен передовой опыт лучших производителей данной спецтехники. Так, опытный образец мусоровоза с задней загрузкой и полезным объемом кузова 19 куб.м на базовом шасси МАЗ-5340 предназначен для перевозки 7,5 т отходов. Оснащен автоматически выдвигающимися задними ступеньками для персонала, камерами заднего вида для безопасного маневрирования в стесненных условиях (особенно актуально для городских условий), дополнительными задними фонарями для освещения рабочей зоны. Также предусмотрен автоматический цикл прессования отходов.

Серьезное конкурентное преимущество - цена, которая на 15% ниже по сравнению с предложениями других производителей. Это подтверждают и заказы на машину, уже поступившие предприятию от партнеров из Казахстана и Украины.

Витебская компания намерена наладить серийный выпуск данной продукции. Для этого будет построен рабочий цех площадью 4 тыс. кв.м. Его ввод в строй намечен на ноябрь нынешнего года, здесь будет создано около 30 рабочих мест. Ежемесячно планируется выпускать около 20 единиц техники, что позволит увеличить общий объем производства на 40%. При этом в будущем линейка мусоровозов будет включать до 16 различных модификаций, разработанных под потребности заказчиков. Пока же, до запуска цеха, предприятие намерено производить их на действующих площадях, выпуская 5-8 единиц в месяц.

За 2019 год темп роста объема производства на предприятии составил около 126%. Около 90% выпущенной продукции поставлено на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья. Дополнительно было создано около 40 рабочих мест, открыты новые производственные мощности (введены в строй 3 тыс. кв.м производственных площадей). Объем инвестиций составил около $1 млн собственных средств, они были направлены на закупку оборудования. Спроектированы две новые модели гидроподъемника (с высотой подъема 15 и 45 м), организован серийный выпуск брендовых машин - гидроподъемников с высотой подъема 50 м, 52 м и 56 м. В этом году с учетом намеченных планов объем инвестиций планируется удвоить.

"Для нас самая главная задача - это работа на экспорт. Считаю, что каждое предприятие должно основательно работать в этом направлении, а также уделять первостепенное внимание экономической эффективности своей деятельности, ее качественных показателей", - подчеркнул Андрей Сидоров, отметив, что у "Витебских подъемников" рентабельность продаж составляет в среднем 24-28%. Еще одним немаловажным достижением руководитель предприятия считает вопрос с кадрами, который удалось решить за последние два года. "Благодаря созданным условиям у нас сложился стабильный коллектив, сформирован большой резерв кадров, от рабочих специальностей до инженерно-технических работников", - добавил руководитель.

Частное предприятие "Машиностроительная компания "Витебские подъемники" (торговая марка ВИПО) образовано в 2004 году и входит в состав группы взаимодополняющих юридических лиц, специализирующихся на развитии производства подъемно-транспортного оборудования. На предприятии освоен выпуск около 85 моделей техники, в том числе бурильных и кран-манипуляторных установок, гидробортов. Ежегодно компания выпускает около 450 машин различного типа. "Витебские подъемники" являются корпоративным партнером ведущих автопроизводителей Беларуси и России. Среднесписочная численность работающих - около 320 человек.-0-

Фото Александра Хитрова