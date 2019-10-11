Компания "Витебские подъемники" планирует выйти на рынок ЕС

11 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Частное предприятие "Машиностроительная компания "Витебские подъемники" прорабатывает возможность выхода на рынок стран Европейского союза, в частности Польши, Латвии, Эстонии, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Андрей Сидоров.

Для продвижения в западном направлении на предприятии решаются вопросы сертификации на соответствие нормам ЕС. Параллельно специалисты компании изготавливают три пожарных подъемника АПК-30 ВИПО на базовом шасси FORD , которые будут поставлены заказчику из Польши. "Наша подъемно-транспортная техника конкурентоспособная по соотношению цена-качество, поэтому мы намерены продолжить поиск возможностей для освоения рынка стран ЕС", - сказал Андрей Сидоров. Кроме того, совместно с партнерами из ОАО "МАЗ" прорабатываются варианты выхода на рынок стран Африки. Для расширения географии экспорта также рассматриваются в качестве перспективных стран, такие как Кипр, Филиппины, Египет.

Продукция предприятия почти на 100% поставляется на внешние рынки. Основным направлением экспорта для "Витебских подъемников" остается Россия, куда направляется около 60% выпускаемых машин. Белорусский производитель занимает более 30% российского рынка автогидроподъемников. Также компания активно работает с партнерами из стран Средней Азии, в частности Казахстана, Узбекистана, присутствует в республиках Закавказья. В последние годы активизировалось сотрудничество с партнерами из Украины, где витебская компания открыла свое представительство.

Частное предприятие "Машиностроительная компания "Витебские подъемники" (торговая марка ВИПО) образовано в 2004 году и входит в состав группы взаимодополняющих юридических лиц, специализирующихся на развитии производства подъемно-транспортного оборудования. На предприятии освоен выпуск более 80 моделей техники, в том числе бурильных и кран-манипуляторных установок, гидробортов. Ежегодно компания выпускает около 450 машин различного типа. "Витебские подъемники" являются корпоративными партнерами ведущих автопроизводителей Беларуси и России.-0-