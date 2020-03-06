Компания "Витебские подъемники" разработала импортозамещающий аналог полунавесного плуга

6 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Компания "Витебские подъемники" разработала поворотный полунавесной плуг под различные виды почвы, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Агрегат для вспашки почвы - импортозамещающий аналог плуга известных зарубежных производителей. Он оборудован оборотной частью для вспашки почвы с левой и правой сторон. Рама новинки витебских машиностроителей изготовлена из высокопрочной стали Domex. Кроме того, цена плуга в три раза ниже по сравнению с импортными агрегатами.

"Подобная по качеству и характеристикам продукция в Беларуси пока не выпускается, поэтому отечественный рынок открывает для нас широкие перспективы. Наряду с этим мы серьезно настроены поработать на экспорт: планируем поставки на рынок Украины, Казахстана, России. Договорная работа с зарубежными партнерами уже ведется", - отметили специалисты.

Опытный образец конструкторы предприятия разрабатывали с участием эксплуатирующих организаций. Как он покажет себя в поле, проверят уже на следующей неделе в сельхозорганизациях Витебского мясокомбината. Поставить новинку на поток "Витебские подъемники" планируют совместно с Минским заводом шестерен. Линейку агрегатов также расширят за счет разных модификаций плуга.

За 2019 год объем производства на предприятии вырос почти на 26%. Около 90% продукции поставлено на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья. Было создано около 40 новых рабочих мест, введены в строй 3 тыс. кв.м дополнительных производственных площадей. Около $1 млн собственных средств было инвестировано в закупку необходимого технологического оборудования. В этом году объем инвестиций на эти цели планируется удвоить.

Частное предприятие "Машиностроительная компания "Витебские подъемники" (торговая марка ВИПО) образовано в 2004 году и входит в группу взаимодополняющих юридических лиц, специализирующихся на развитии производства подъемно-транспортного оборудования. На предприятии выпускают более 85 моделей техники, в том числе бурильных и кран-манипуляторных установок, гидробортов. Ежегодно компания производит около 450 машин различного типа. "Витебские подъемники" - корпоративный партнер ведущих автопроизводителей Беларуси и России. Руководитель предприятия Андрей Сидоров - лауреат премии "Человек года Витебщины - 2019".-0-