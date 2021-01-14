Компьютерные томографы прибудут в больницы Лиды, Несвижа и Новогрудка

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компьютерные томографы прибывают сегодня в больницы Лиды, Несвижа и Новогрудка. Это оборудование позволит увидеть картину заболевания в 64-кратном срезе, что намного улучшит точность диагностики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
Оборудование марки "Сименс" закуплено по линии Минздрава за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития. В пресс-службе напомнили, что летом 2020 года было подписано соглашение о займе в размере 90 млн евро на реализацию проекта по экстренному реагированию на COVID-19 в Беларуси. Стоимость одного томографа составляет Br772,5 тыс.
В условиях пандемии возросла актуальность компьютерной томографии легких, которая позволяет установить диагноз COVID-19. С помощью КТ можно провести диагностику практически всего организма - проверить больные суставы и органы, подтвердить наличие или отсутствие новообразований.
Ранее больницы Брестской области получили КТ. Современные аппараты для диагностики были доставлены в медучреждениях Кобрина, Березы и Столина.-0-