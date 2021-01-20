Компьютерный томограф появится в Рогачевской ЦРБ

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компьютерный томограф планируют поставить в Рогачевскую центральную районную больницу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Планируется, что в ближайшие годы в больнице заработает свой компьютерный томограф, место для установки уже определено. Перед его запуском специалисты получат возможность пройти обучение", - отметили в пресс-службе.

Сегодня это учреждение посетил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Рогачевская больница стала объектом мониторинга республиканского уровня. Министр встретился с коллективом, рассказал о планах по развитию системы здравоохранения региона, ответил на вопросы врачей.

Дмитрий Пиневич ответил на вопросы, связанные с ремонтом зданий, работой медиков в условиях COVID-19, дооснащением реанимаций и операционных новой, высокотехнологичной аппаратурой.

"Сменив пиджак на СИЗ, Дмитрий Пиневич прошел в красную зону, где пообщался с врачами, медсестрами и пациентами, - отметили в пресс-службе. - В беседе с министром граждане высказали пожелание о создании при больнице центра с компьютерным томографом".

Также министр обсудил с врачами и медсестрами проблемы "выкладывания" пациентов в прон-позицию, вопросы финансирования данных отделений, наличие СИЗов и лекарств, оплаты труда и др.-0-