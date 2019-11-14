Комплекс бывшего детского лагеря в Оршанском районе продан с аукциона

14 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Комплекс бывшего детского оздоровительного лагеря "Солнышко" в Оршанском районе продан с аукциона за Br52 тыс., передает корреспондент БЕЛТА.

Объект в 2012 году был передан государственному предприятию "Гостиница-Орша" и использовался до 2017 года как база отдыха "Девино". В его состав входят 28 капитальных строений, в том числе два спальных корпуса, четыре дома для персонала, клуб, баскетбольная площадка, медпункт, столовая, склады с пристройками, дом сторожа, пост охраны, душевая, сушилка, туалет, водонапорная башня, артскважина, очистные сооружения, а также сети (водопроводная, канализационная, тепловая и электрическая). Под базу отдыха отведен земельный участок общей площадью 6 га, который предоставляется новому собственнику в аренду на 20 лет.

Первые торги по данному лоту прошли в январе текущего года. Последующие проводились с понижением цены. Учитывая отсутствие желающих, райисполком принял решение о продаже базы отдыха по одной базовой величине за каждый объект (БВ в настоящее время составляет Br25,5). Таким образом, стоимость лота, предлагавшегося к продаже, составила Br714. Желание приобрести его изъявили пять претендентов. На сороковом шаге аукциона база отдыха была продана за Br52 тыс. частному торговому предприятию из Оршанского района.

О планах использования объекта журналистам рассказал учредитель фирмы Сергей Вайнилович. "Планируем сделать здесь базу отдыха, возможно, с кемпингом. Всю инфраструктуру бывшего лагеря сохраним. Более того, предстоит выполнить значительный объем работы по ее ремонту и восстановлению, что потребует дополнительных финансовых вложений. Поэтому уже думаем о возможности привлечения других инвесторов для развития этого объекта", - поделился новый собственник.

Всего с начала года комитетом "Витебскоблимущество" продано 76 объектов на сумму более Br2,5 млн, из них 34 объекта были проданы за одну базовую величину.-0-