Комплекс для поверки высоковольтных измерительных трансформаторов внедрен в Гомельской энергосистеме

31 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Комплекс для поверки высоковольтных измерительных трансформаторов 110-330 кВ КО ПИТ-330-1 принят в эксплуатацию в филиале "Инженерный центр" РУП "Гомельэнерго". Это первое в стране оборудование такого типа, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Оксана Шапорова.
Комплекс представляет собой мобильную установку. Это разработка украинского ПАО "ВИТ". Передвижная лаборатория будет находиться на РУП "Гомельэнерго". При необходимости его доставят в любую точку республики.
Новое оборудование принято в промышленную эксплуатацию в службе метрологического обеспечения электрофизических измерений инженерного центра. Эта процедура проходила в два этапа. Первый - в испытательско-исследовательском центре в украинском городе Запорожье, второй - на действующих объектах энергосистемы ГПО "Белэнерго". Так, успешно прошла метрологическая аттестация и поверка измерительных трансформаторов тока на подстанции 750 кВ "Белорусская" Слуцких электрических сетей (РУП "Минскэнерго") и подстанции 330 кВ "Полоцк-330" Полоцких электрических сетей (РУП "Витебскэнерго").
"По итогам испытаний работоспособность комплекса, не имеющего аналогов в нашей стране, была подтверждена в полном объеме", - уточнили в "Гомельэнерго".-0-
Фото РУП "Гомельэнерго"
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3384 BYN
|2.337 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0989 BYN
|2.097 BYN
|2.1 BYN
|RUB
|3.2073 BYN
|3.2 BYN
|3.214 BYN