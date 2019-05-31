Комплекс для поверки высоковольтных измерительных трансформаторов внедрен в Гомельской энергосистеме

31 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Комплекс для поверки высоковольтных измерительных трансформаторов 110-330 кВ КО ПИТ-330-1 принят в эксплуатацию в филиале "Инженерный центр" РУП "Гомельэнерго". Это первое в стране оборудование такого типа, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Оксана Шапорова.

Комплекс представляет собой мобильную установку. Это разработка украинского ПАО "ВИТ". Передвижная лаборатория будет находиться на РУП "Гомельэнерго". При необходимости его доставят в любую точку республики.

Новое оборудование принято в промышленную эксплуатацию в службе метрологического обеспечения электрофизических измерений инженерного центра. Эта процедура проходила в два этапа. Первый - в испытательско-исследовательском центре в украинском городе Запорожье, второй - на действующих объектах энергосистемы ГПО "Белэнерго". Так, успешно прошла метрологическая аттестация и поверка измерительных трансформаторов тока на подстанции 750 кВ "Белорусская" Слуцких электрических сетей (РУП "Минскэнерго") и подстанции 330 кВ "Полоцк-330" Полоцких электрических сетей (РУП "Витебскэнерго").

"По итогам испытаний работоспособность комплекса, не имеющего аналогов в нашей стране, была подтверждена в полном объеме", - уточнили в "Гомельэнерго".-0-

Фото РУП "Гомельэнерго"