Комплекс мероприятий по безопасной перевозке детей школьными автобусами проведут в Гомельской области

20 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области Госавтоинспекция проведет с 20 по 30 сентября комплекс профилактических мероприятий "Детский автобус", сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.

"С началом учебного года возобновились подвозы детей школьными автобусами от места жительства к местам учебы и обратно, также выросло число организованных перевозок групп детей автобусами на экскурсии либо в места культурного отдыха. Поэтому сейчас особую важность приобретает вопрос обеспечения безопасности дорожного движения при таких перевозках",- уточнила инспектор.

Во время комплекса сотрудники ГАИ особое внимание уделят соблюдению правил дорожного движения, скоростных режимов при перевозке детей. Госавтоинспекторы проверят прохождение водителями предрейсовых осмотров, техосмотров транспорта, наличие и правильность заполнения путевых листов и т.д. Будут проведены беседы и разъяснения.

В Госавтоинспекции напомнили, что в школьном автобусе каждый ребенок должен быть обеспечен отдельными посадочным местом, а на 20 ребят в салоне должно находиться не менее одного сопровождающего. На автобусе спереди и сзади необходимо установить предупреждающие знаки "Перевозка детей", независимо от времени суток должен быть включен ближний свет фар.

Всем автолюбителям сотрудники ГАИ рекомендуют проявлять особую внимательность, если по дороге едет автотранспорт с детьми.

Комплекс мероприятий нацелен на обеспечение безопасности дорожного движения при перевозке детей. За время проведения акции в регионе намерены организовать проверку максимального количества школьных автобусов.-0-