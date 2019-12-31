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31 декабря 2019, 16:51

Комплекс мероприятий по безопасности детей на каникулах реализуют в Гомельской области

Фото из архива
Фото из архива

31 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области реализуют комплекс мероприятий по безопасности детей на каникулах. На межведомственном уровне проработаны нюансы по различным направлениям, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления образования облисполкома Жанна Жданович.

В эти дни 155 тыс. школьников региона отдыхают на каникулах. "Учитывая, что у детей отсутствует чувство опасности, перед началом каникул в каждой школе, лицее и гимназии особое внимание было уделено профилактической работе совместно с представителями УВД, ГАИ, МЧС, ОСВОД и другими структурами. Прошли родительские собрания, классные часы - презентации, видеоперемены, лекции с просмотром видеороликов, круглые столы, диспуты, инструктажи по технике безопасности", - рассказала Жанна Жданович. Перед всеми взрослыми вне зависимости от статуса поставлена задача позаботиться о безопасном и полезном досуге, максимально вовлекая каждого ребенка.

Около 10,2 тыс. детей оздоравливаются в 400 пришкольных девятидневных лагерях, более 4 тыс. школьников с 3-4 января выезжают на оздоровление в санатории и оздоровительные центры республики. 470 детей отправились на отдых за рубеж через благотворительные фонды, из них 148 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. "Большинство ребят проведут каникулы у бабушек и дедушек, с родителями. Из 18 дней каникул - два воскресенья и пять праздничных дней. Остальные 11 дней они не должны быть предоставлены сами себе, а будут под пристальным вниманием педагогов и воспитателей. Органы образования понимают свою меру ответственности", - отметила замначальника.

"Чтобы отвлечь детей от компьютеров и планшетов, большой акцент делаем на занятиях на свежем воздухе. На базе школ пройдут спортивные соревнования и праздники, состязания с участием детей и родителей. Все спортивные залы школ будут работать до 20 часов", - обратила внимание Жанна Жданович. Как только позволит погода, будут залиты катки и хоккейные коробки на базе школ, проложены лыжные трассы. Важно задействовать и 16 бассейнов, которые функционируют в школах региона. Запланированы выезды в национальный парк "Припятский", картинную галерею Ващенко, во дворцово-парковый ансамбль, областной театр, музей военной славы. В планах также фестиваль туристских видов спорта (спортивное ориентирование, скалолазание, туристско-прикладное многоборье), новогодняя конкурсно-игровая программа, квест-игра "Спасение Снегурочки", мастер-класс "Академия волшебства" и экскурсия на фабрику игрушек "Радуга".

Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома Евгений Миткевич акцентировал внимание на том, что необходимо задействовать все понятные и доступные для подростков и молодежи каналы, включая соцсети. Формат работы ежегодно адаптируется под интересы детей.

Так, в преддверии Нового года Госавтоинспекция Гомельской области пригласила в гости ребят из нескольких школ. Для них провели экскурсию по разным подразделениям. Школьникам напомнили о правилах безопасного поведения на дороге. Ребята с удовольствием разглядывали раритетный милицейский мотоцикл, на котором несли службу экипажи ГАИ в 1970-1980 годы, а также коллекцию милицейских фуражек. В музее ГАИ школьникам продемонстрировали первые приборы для измерения скорости, первое форменное обмундирование милиционера, старые регистрационные знаки автомобилей, удостоверения прошлых лет, награды сотрудников Госавтоинспекции.

На плацу ребят ждали современная "Шкода" и ставший уже ретро ВАЗ. Они не упустили возможности посидеть в служебных авто, сказать несколько слов в громкоговоритель, включить звуковую и световую сигнализации. "Школьники получили массу впечатлений. У кого-то из ребят появилось желание в будущем стать сотрудником ГАИ. Думаю, занятия в таком формате запомнятся им надолго", - отметила инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.

"Безопасность детей - самый главный критерий. Важно не допустить несчастные случаи с детьми и сработать на предупреждение", - подчеркнул Евгений Миткевич. Поэтому блок актуальных мер дополнит работа с родителями. Межведомственные комиссии заглянут в неблагополучные семьи в праздничные вечера. Запланированы рейды по местам массовых мероприятий, недостроенным и заброшенным зданиям, водоемам, где могут появиться подростки. Будет уделено внимание съемному жилью, где зачастую собирается молодежь, в том числе подростки.

"Особой заботой должны быть окружены дети-сироты. Вся проводимая работа должна быть направлена в первую очередь на предупреждение несчастных случаев с детьми, недопущение совершения преступлений как самими подростками, так и в их отношении", - резюмировал Евгений Миткевич.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей держит тему безопасности детей на личном контроле, ориентирует все задействованные службы на приложение максимума усилий и внимания в этом направлении.-0-

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безопасность Гомельская область дети Соловей
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