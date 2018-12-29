Комплекс мероприятий по предупреждению ДТП при обгоне проводят в Гомельской области

29 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Комплекс профилактических мероприятий "Встречная полоса" проходит с 29 декабря по 7 января на территории Гомельской области, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Комплекс нацелен на предупреждение ДТП, связанных с нарушением водителями правил обгона и маневрирования.

По информации УГАИ, за 11 месяцев этого года из-за нарушений правил обгона либо выезда на полосу встречного движения, когда это запрещено ПДД, совершено 36 дорожно-транспортных происшествий, в которых 24 человека погибли и 46 получили травмы различной степени тяжести.

"Обгон - самый опасный маневр при вождении автомобиля. Причем он одинаково опасен для обгоняющего, обгоняемого и встречного автомобилей. Именно обгоны являются самыми распространенными причинами ДТП", - отметили в Госавтоинспекции.

Также в УГАИ напомнили, что КоАП за нарушение правил обгона либо выезд на полосу встречного движения предусмотрена ответственность в виде штрафа от 2 до 10 базовых величин (в настоящее время 1 БВ составляет Br24,5, с 1 января 2019 года - Br25,5) с лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года или без лишения.-0-