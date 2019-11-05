Комплекс недвижимого имущества Подсвильского винзавода продан на аукционе

5 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс недвижимого имущества КУПП "Подсвильский винзавод" (Витебская область) продан с аукциона почти за Br283 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА антикризисный управляющий Владимир Кандыбо.

Предприятие с сентября 2018 года находится на стадии ликвидации. За счет распродажи имущества антикризисный управляющий погашает долги завода перед кредиторами.

В состав лота вошли около 50 капитальных строений и объектов инженерной инфраструктуры на основной производственной площадке предприятия в горпоселке Подсвилье Глубокского района, в том числе двухэтажное здание заводоуправления, главный производственный корпус, соковый и цех газированных напитков, помещение бара и два магазина, два спиртохранилища. Торги прошли на электронной торговой площадке РУП "Информационный центр Министерства экономики Республики Беларусь" torgi.gov.by.

Новый собственник пока прорабатывает вопросы будущего использования специализированной недвижимости, на базе которой в перспективе может быть создано около 120 рабочих мест. Вырученные на аукционе деньги планируется направить на расчеты с работниками предприятия, а также погашение внеочередных платежей, отметил Владимир Кандыбо.

КУПП "Подсвильский винзавод" создано в 1954 году, специализировалось на производстве плодово-ягодных вин, ликероводочных изделий. Производство по делу о банкротстве предприятия возбуждено в мае 2016 года по заявлению должника. В сентябре 2017 года винзавод признан экономически несостоятельным, в его отношении была введена процедура санации сроком на 18 месяцев. В сентябре 2018 года в связи с ухудшением основных производственно-финансовых показателей и невыполнением плана оздоровления суд решил прекратить санацию предприятия, признать его банкротом и открыть в отношении должника ликвидационное производство сроком на 12 месяцев, которое продлено до 13 января 2020 года. В реестр требований кредиторов включена задолженность на сумму более Br11,7 млн. После реализации недвижимости в активе Подсвильского винзавода остается только движимое имущество, в том числе запасы вина и виноматериалов в объеме около 90 тыс. дал. По данным на начало ноября, численность работников предприятия составляет 42 человека.-0-