Комплекс сортировки ТКО в Барановичах планируют модернизировать

30 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Модернизацию сортировочно-перегрузочной станции по переработке твердых бытовых отходов в Барановичах планируется начать в этом году, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора областного управления ЖКХ Андрей Гашев.

Линия сортировки ТКО на Слонимском шоссе была введена в сентябре 2011 года. Оборудование, которое там установлено, морально и физически устарело, комплекс нуждается в новых технологиях. "Сейчас по этому объекту разрабатывается проектно-сметная документация. Согласована принципиальная схема модернизации станции. Планируем в два с половиной раза нарастить объем переработки ТКО, увеличив мощность сортировочного комплекса с 30 тыс. т отходов до 74,5 тыс. т", - отметил Андрей Гашев.

Модернизацию станции предполагается осуществить в несколько этапов. В первую очередь будет установлена новая линия сортировки ТКО и усовершенствована существующая. Предполагается внедрить переработку крупногабаритных отходов. Также должна быть создана площадка для компостирования органических отходов для последующего производство топлива.

"Ориентировочная стоимость проекта - Br15 млн. Пока в роли источника финансирования планируется ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" при Минжилкомхозе. Я думаю, проект будет поддержан", - сказал замгендиректора. После модернизации мощностей завода в Барановичах будет хватать, чтобы сортировать также отходы, образующиеся в близлежащих районах - Ляховичском и Ганцевичском.

В сфере переработки отходов идет внедрение регионального подхода по принципу работы Брестского мусороперерабатывающего завода. Сейчаc БМПЗ обеспечивает вывоз ТКО с территории Брестского и Жабинковского районов. В планах включить в схему Каменецкий и Малоритский районы. Всего в области определено шесть регионов с центрами в крупных городах - Бресте, Барановичах, Пинске, Лунинце, Березе, Кобрине. Первый этап предполагает строительство объектов захоронения (полигоны ТКО), второй - сортировочные комплексы, которые позволят сортировать весь объем коммунальных отходов, третий - развитие материально-технической базы (закупка мусоровозов, контейнеров).

На сегодня в районах Брестской области функционируют 12 линий сортировки отходов, через которые проходит 55% смешанных коммунальных отходов, поступающих на полигоны. Доля извлечения вторичных материальных ресурсов составляет 22,6%.-0-