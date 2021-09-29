Комплекс современных очистных сооружений открыли в Жабинковском районе

29 сентября, Жабинка /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе сегодня открыли комплекс городских очистных сооружений, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый комплекс появился в паре километров от райцентра, у деревни Салейки. Его за три года возвели специалисты "Полесьежилстроя" - генподрядчика объекта. Заказчиком выступило Жабинковское ЖКХ, бенефициаром - Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси. Модернизация очистных сооружений города-спутника выполнена по проекту "Чистая река - главный приоритет" программы трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина". Строительство обошлось почти в Br6 млн. Финансирование велось за счет гранта ЕС, средств областного бюджета и собственно заказчика.

Принявший участие в церемонии председатель райисполкома Вадим Кравчук отметил, что новостройка ориентирована на улучшение экологической обстановки в районе. По его словам, введение в эксплуатацию новых очистных сооружений позволит решить несколько задач. Это совершенствование технической базы канализационной системы, обеспечение эффективности очистки стоков реки, улучшение качества жизни местного населения.

"Этот объект инфраструктуры был необходим району, так как старые очистные, построенные более 40 лет назад, уже не отвечали современным требованиям, представляли экологическую угрозу для рек Мухавец и Буг. При реализации проекта были использованы новейшие технологии водоочистки, от бенефициаров проекта получен ценный опыт в эксплуатации сооружений такого рода", - сказал руководитель района.

Мощность сооружений с полной биологической очисткой составляет 3000 куб.м сточных вод в сутки. В состав объекта также входят производственный корпус, блок емкостей, аварийная иловая площадка и площадка для складирования обезвоженного осадка, канализационная насосная станция, трансформаторная подстанция, две артезианских скважины.

По информации Брестского областного управления ЖКХ, в области строят еще три очистных сооружения. До конца года такой объект введут в эксплуатацию в Лунинце, в следующем году - в Березе и Дрогичине.-0-