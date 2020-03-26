Комплекс старинных зданий в Гродно продали с аукциона за Br1,3 млн

26 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Здания бывшего пивзавода в центре Гродно сегодня на аукционе обрели нового собственника. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Болтрик.

Лот представлял собой комплекс зданий и сооружений с прилегающими инженерными сетями по улице Заводской, а также право заключения договора аренды земельного участка площадью 0,8 га. Начальная стоимость составляла около Br1,3 млн. Так как на аукцион была подана лишь одна заявка, то лот был реализован за начальную стоимость плюс 5%.

"Новым собственником стала белорусско-польская компания. Инвесторы имеют большой опыт в бизнесе с недвижимостью как в Беларуси, так и за рубежом. У белорусских представителей - успешно реализованные проекты, в том числе и в Гродно. В ближайшее время они приступят к разработке проектной документации", - отметил Андрей Болтрик. Подробности проекта пока не раскрываются. Известно, что по условиям аукциона объект должен быть введен в эксплуатацию в течение четырех лет.

Комплекс зданий пивоваренного завода в Гродно внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси как памятник архитектуры второй половины XIX века. Он находится в историческом центре города на берегу Немана рядом со Старым мостом. В 2010 году объект приобрело СООО "Экопромэнерго". Однако из-за неисполнения договорных обязательств и угрозы разрушения он по решению суда в феврале 2017 года возвращен в коммунальную собственность Гродненского горисполкома. В мае 2017 года кровля здания была уничтожена сильным пожаром, ее восстановили. После оценки объект предложили потенциальным инвесторам.

В Гродно бизнесу готовы представить еще несколько интересных объектов. Сегодня на аукцион был выставлен комплекс исторических зданий по улице Василька в центре города. По условиям аукциона, здесь можно разместить объекты общественного назначения. Начальная цена лота - около Br1,4 млн. Впрочем, потенциальных покупателей не было.

На аукционе 6 апреля можно будет приобрести дворцовый комплекс второй половины XVIII века по улице Ожешко в Гродно. Начальная цена лота - около Br1,3 млн.-0-