29 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Комплексное благоустройство Добруша начнется в 2021 году. Это очередной пункт реализации специальной программы в регионе, сообщил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на сессии областного Совета депутатов 28-го созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении 14 лет в области успешно реализуется комплексная программа по благоустройству населенных пунктов. За 2019-1020 годы значительно преобразился Мозырь. До этого масштабные изменения коснулись Брагина и Комарина. Следующий на очереди для преображения - Добруш.

При комплексном подходе обновляются инженерные коммуникации, транспортные артерии, здания жилфонда. Новый облик приобретают учреждения культуры, объекты торговли, бытового обслуживания, почты и других сфер.

Вместе с тем находятся ресурсы и для обновления инфраструктуры разных сфер по всей области. Так, в прошлом году введены в строй такие знаковые объекты, как гомельская городская поликлиника для взрослого населения и пульмонологический корпус туббольницы. Ремонт проводили в больницах Ветки, Лельчиц, Брагина, Житковичей, Петрикова, Добруша. "В прошлом году открыли три детских сада: в Гомеле, Петрикове и Гомельском районе. К началу учебного года появилась школа в микрорайоне новостроек Гомеля и завершился ремонт школы в Кормянском районе. После масштабной реконструкции открыты Мозырский драматический театр, Жлобинский краеведческий музей, дома культуры в Буда-Кошелевском и Гомельском районах. А новые спортивные объекты открывались практически ежеквартально. Это спортивный комплекс и бассейн в Гомеле, два спортивных центра в Мозыре, футбольное поле с синтетическим покрытием в Калинковичах, мини-футбольная площадка в Хойниках", - отметил Геннадий Соловей.

Не оставалась в стороне патриотическая тема. К 75-летию Великой Победы в областном центре на фасадах высоток появились муралы с портретами героя-партизана Емельяна Барыкина и маршала Константина Рокоссовского. Отдельное внимание уделено реализации всенародного проекта - созданию мемориального комплекса невинным жертвам войны на месте сожженной деревни Ола Светлогорского района. Его авторский коллектив удостоен премии Президента "За духовное возрождение".

Анализируя специфику работы в прошлом году, Геннадий Соловей акцентировал внимание на том, что пандемия короновирусной инфекции практически парализовала жизнь всей планеты. Но несмотря на связанные с этим вызовы, все сферы региона выстояли. "Врачи круглосуточно сражались с короновирусом. На предприятиях шили защитные маски и противочумные костюмы, наладили собственное производство дезинфицирующих средств. Волонтеры делали щитки, рестораторы. Вслед за силовиками, которые встали на защиту государственной целостности и не допустили гражданского раскола, волной прокатились по региону многотысячные митинги и автопробеги в поддержку независимой Беларуси. Во всех районах продолжали сеять, производить, строить, учить, лечить, заботиться о детях и стариках. Нам есть чем гордиться, но есть и над чем работать", - резюмировал он.-0-