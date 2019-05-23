Комплексную систему реабилитации инвалидов-колясочников через хореографию презентуют в Минске 24 мая

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности уникальной комплексной системы реабилитации молодых инвалидов-колясочников через хореографию презентует сборная команда Беларуси по спортивным танцам на колясках совместно с Национальным академическим Большим театром оперы и балета 24 мая - в день открытых дверей в театре, сообщил БЕЛТА председатель Белорусского фонда помощи спортсменам-инвалидам Валерий Коломиец.

"В 1998 году белорусы Борис Бочковский и Ольга Тетеркина впервые завоевали титул чемпионов мира по спортивным танцам на колясках. Спустя два года в Москве пара стала лауреатом международной премии "Филантроп" в номинации "Исполнительные виды искусств". Во время награждения легендарный хореограф Игорь Моисеев сказал, что танцы на колясках, безусловно, относятся к искусству. Это мотивировало Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам и Белорусскую федерацию танцев и художественной гимнастики на инвалидных колясках заняться разработкой комплексной системы реабилитации молодых инвалидов-колясочников", - рассказал Валерий Коломиец.

Проект был одобрен на пяти заседаниях Совета СНГ, утвержден постановлением Совета Министров Беларуси и стал международным.

По словам Валерия Коломийца, белорусские колясочники на чемпионатах мира, Европы и других турнирах завоевали около 130 медалей различного достоинства. "Практика показала, что именно хореография наиболее мощно воздействует на психическое и физическое здоровье людей, волею судьбы оказавшихся в инвалидной коляске. Из участников проекта сложились 22 семьи, у танцующих девушек-колясочниц родились 17 детей", - отметил он.-0-