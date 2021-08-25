Комплексные учения МЧС проходят в Дзержинском районе

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Дзержинском районе начались комплексные учения по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.Тренировка районного звена Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны пройдет на протяжении трех дней. Готовность служб района сообща реагировать на чрезвычайные ситуации будет проверена на более чем десяти вводных."Такие учения касаются всех служб и подразделений организаций, которые расположены на территории района и от слаженности действий которых зависит безопасность и комфорт жителей, скорость восстановления систем жизнеобеспечения и объектов инфраструктуры. В течение учений его участники будут справляться не только с плановыми вводными. Для объективной оценки готовности будут отработаны также внезапные условные аварийные ситуации, - рассказал заместитель председателя Дзержинского райисполкома Денис Прокопчик. - Мы заинтересованы в проведении таких учений, ведь они позволяют не только проанализировать текущее положение дел, но и выявить моменты, которые требуют совершенствования. В учениях примут участие порядка пятнадцати организаций, от каждой в зависимости от необходимости будут задействованы от 10 до 20 человек".Первая площадкой для учений сегодня развернулась вблизи деревни Садковщина. Там, по легенде, в результате прохождения циклона с порывами ветра до 25 м/с и понижения температуры воздуха до минус 20 градусов, а также выпадения осадков в виде ледяного дождя произошло падение деревьев на линию электропередачи."Восстановление питания энергопотребителей, бытовых, социальных, промышленных и сельскохозяйственных, - серьезная и не терпящая отлагательств задача, - прокомментировал начальник Дзержинского района электросетей Александр Пищик. - Буквально неделю назад, 17 августа, в результате усиления ветра в районе произошло массовое отключение электроэнергии из-за повреждения линий электропередачи. Для реагирования были задействованы не только силы районного участка электросетей, но и ресурсы близлежащих районов. Благодаря учениям, постоянной отработке взаимодействия реагирование на такие экстремальные ситуации возможно организовать эффективно и в кратчайшие сроки. Службы района отработали на данной вводной навыки по замене опоры ЛЭП".При нарушении электроснабжения зачастую возникают проблемы с водоснабжением потребителей, так как без питания остаются насосы. Работники Дзержинского участка водоканала во взаимодействии с энергетиками обеспечили запитку насоса скважины от дизель-генератора.Далее, по сценарию учений, вблизи деревни Петковичи произошло условное образование снежных наметов, падение деревьев. Такая обстановка стала причиной ДТП с участием экскурсионного автобуса с детьми и легкового автомобиля, образовался затор."Комплексные ситуации, в которых существует угроза жизни и здоровью людей, наиболее показательны, ведь кроме слаженности они требуют от действий работников служб максимальной оперативности в принятии решений и действиях, - рассказал первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС Владимир Янчик. - При планировании учений в их основу закладываются возможные на территории района чрезвычайные ситуации в самом сложном варианте их развития, ситуации отрабатываются в условиях, максимально приближенных к реальным".В этот день были отработаны еще несколько вводных. Согласно одной из них, в результате таяния снега и движения льда произошел порыв дамбы, что вызвало подмытие конструкций автомобильного моста. В сложившейся ситуации было организовано оперативное оповещение населения. К ликвидации последствий ЧС была привлечена инженерная техника районного предприятия мелиоративных систем. Работники МЧС во взаимодействии с другими службами возвели временный мост и организовали дежурство с целью обеспечения пожарной безопасности граждан. Откачка воды, охрана имущества отселяемых людей - перед участниками учений стояли реальные задачи.Далее, по легенде, из-за взрыва котла произошло отключение котельной в поселке Энергетиков и порыв теплотрассы вблизи больницы. Под обломками конструкций котельной оказался человек. Помощь пострадавшему, устранение аварии на теплосети, восстановление тепло- и электроснабжения с помощью блочно-модульной котельной - с каждым экстремальным эпизодом участники учений справились успешно.Завтра районные службы ожидает не менее насыщенный день: ликвидация последствий непогоды, предотвращение санитарно-эпидемиологической чрезвычайной ситуации, устранение последствий выброса соляной кислоты и реагирование на нештатные ситуации на железной дороге. -0-