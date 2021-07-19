Комплект к школе от Br266 до Br978 - в столичных универмагах стартовали продажи к учебному году

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 19 июля 2021
Минск Переменная облачность +24°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:17 В Минске легковушка вылетела на встречку и протаранила металлическое ограждение Происшествия
12:14 Линия жизни и смерти: выставка о Минском гетто откроется в музее истории ВОВ 20 июля Культура
12:14 ТОП-5 мероприятий: как нескучно провести будние дни Ссылки на БелТА Плюс
12:11 Поступления в бюджет от деятельности Гродненской региональной таможни увеличились на 20% Экономика
12:09 Кратковременные дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 20 июля Общество
12:08 Экспорт услуг в области использования интеллектуальной собственности с 2016 года вырос почти в 5 раз Технологии
12:07 Умер белорусский композитор Андрей Мдивани Культура
12:04 Книга о Смоленском сражении и обороне Могилева в годы ВОВ вышла в "Белорусской энциклопедии" Культура
12:03 Лоси спровоцировали два ДТП в Гомельской области Происшествия
11:55 До +30°С ожидается в Беларуси на этой неделе Общество
11:52 Беларусь и Казахстан обсудили новые подходы к госпланированию и прогнозированию Экономика
11:51 Санкции, инцидент с самолетом, отношения с Западом и миграция - подробности интервью Лукашенко Sky News Arabia Президент
11:48 Современную спортивную площадку построят в Колодищах Регионы
11:44 Надгробную плиту Яна Барщевского представят на выставке в НББ 22 июля Культура
11:43 КГК Витебской области выявил завышение цен на социально значимые товары Регионы
11:39 В результате перестрелок в Чикаго убиты 7 человек и более 50 ранены В мире
11:38 Гродненские таможенники с начала года пресекли 80 фактов нарушения режима в пунктах пропуска Регионы
11:35 Лискович проведет 20 июля личный прием граждан Общество
11:33 В России выявили 24 633 заразившихся COVID-19 за сутки, умерли 719 человек В мире
11:30 Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Вилейском районе Происшествия
11:26 Покупка билетов на поезда с нумерованными местами через интернет будет недоступна утром 20 июля Общество
11:21 Совмин одобрил проект соглашения с Норвегией о сотрудничестве в области ядерной безопасности Общество
11:20 В Беларуси за выходные в ДТП погибли 5 человек Происшествия
11:07 В Пинском районе стоимость строительства домов была завышена из-за закупки материалов у посредников Регионы
11:06 Легковушка с водителем и пассажиром утонула в канале в Столинском районе Происшествия
11:03 Мобильные датчики скорости контролируют ситуацию на трех участках дорог Гомельской области Регионы
11:02 В Брестской области за выходные утонули 6 человек Происшествия
10:59 Срок санации судостроительного завода в Пинске продлен до 2026 года Экономика
10:59 Могилевчанин не вернул взятые в долг Br59 тыс. Происшествия
10:56 Творческий вечер к юбилею белорусского композитора Алины Безенсон пройдет в НББ Афиша
Все новости
Все новости
Регионы
19 июля 2021, 10:22

Комплект к школе от Br266 до Br978 - в столичных универмагах стартовали продажи к учебному году

Фото из архива
Фото из архива

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В универмагах Минска стартовала расширенная продажа товаров школьного ассортимента - одежды, обуви, ученической галантереи, канцелярских и бумажно-беловых товаров - с предоставлением покупателям скидок на товары, проведением демонстраций моделей, конкурсов, розыгрышем призов и подарков. Об этом БЕЛТА сообщили в ГО "Столичная торговля и услуги".

В универмаге "Беларусь" такие товары широко представлены в основных секциях "Товары для детей" и "Канцтовары, игрушки" на 3-м и 4-м этажах. Дополнительно на 1-м этаже откроется секция "Товары для школы", где в широком ассортименте будут представлены школьно-письменные и канцелярские товары, ученическая галантерея, обувь и чулочно-носочные изделия. В секции "Товары для мужчин" можно найти большой выбор швейных изделий и сорочек для мальчиков, а в павильоне на ул.Селицкого, 105, - ученической галантереи, чулочно-носочных изделий, школьно-письменных и канцелярских товаров. С наступлением нового учебного года в отдельных секциях универмага будут выделены торговые площади для продажи канцелярских и бумажно-беловых товаров.

Торговый дом "На Немиге" предлагает одежду делового стиля для мальчиков и девочек, трикотажные изделия, обувь, канцелярские товары в секциях на 2-м этаже универмага. Дополнительно в комплексе "Товары для мужчин" на 2-м этаже организована продажа школьной одежды для мальчиков и ученической галантереи.

В ГУМе тематическая секция "Товары для детей" разместилась на 2-м этаже, отдельно обозначена зона товаров для первоклассника. Увеличена демонстрационная площадь выкладки сорочек для мальчиков, обуви, установлено дополнительное оборудование для расширенной продажи ранцев и рюкзаков. С середины июля возле центральной лестницы на 2-м этаже универмага появится дополнительное торговое место для реализации канцелярских и школьно-письменных товаров.

В универмаге ЦУМ Минск на 3-м этаже в секции "Детский мир" представлен весь ассортимент товаров к школе. Кроме того, реализация канцелярских и бумажно-беловых товаров, школьно-письменных принадлежностей и ученической галантереи дополнительно организована в торговом павильоне со стороны метро, в магазинах "Комаровский" по ул. В.Хоружей, 10, и "Товары для женщин" по ул.Куйбышева, 75.

"Производители республики сейчас активно поставляют ассортимент товаров для школьников по договорам, созданы запасы товаров для школьников, в том числе производства промышленных предприятий концерна "Беллегпром", - добавили в ГО "Столичная торговля и услуги". - Уже сегодня универмаги предлагают покупателям разнообразную по цветовой гамме и фасонам одежду для девочек всех возрастных групп: сарафаны, блузки, брюки и юбки, пиджаки и жилеты - всего более 220 моделей; изделия для мальчиков: костюмы и комплекты разных полнотных групп, пиджаки и жилеты, брюки с регулятором талии, сорочки - около 200 моделей. Дополнительно предлагаются трикотажные изделия: джемперы, жилеты, жакеты для мальчиков и девочек - в целом свыше 70 моделей".

К школьному сезону в универмагах представлен широкий ассортимент детской обуви: около 70 моделей для мальчиков и девочек школьного возраста.

С учетом большого выбора моделей и комбинаций ориентировочная стоимость оптимальной экипировки школьников младших классов составляет от Br266 до Br804, старшеклассников - от Br349 до Br978. В такой комплект к учебному году входят одежда, обувь, галантерейные товары и школьные принадлежности.

При этом родителям доступны программы рассрочки платежа, использование карт рассрочки. Многодетным семьям и гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, в универмагах постоянно предоставляются 10%-ные скидки. Кроме того, регулярно проводятся дни скидок со снижением цен на все непродовольственные товары на 20-35%.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск торговля
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Современную спортивную площадку построят в Колодищах
Фото из архива КГК Витебской области выявил завышение цен на социально значимые товары
Фото из архива Гродненские таможенники с начала года пресекли 80 фактов нарушения режима в пунктах пропуска
Фото из архива В Пинском районе стоимость строительства домов была завышена из-за закупки материалов у посредников
Фото из архива Мобильные датчики скорости контролируют ситуацию на трех участках дорог Гомельской области
Фото из архива Более 100 рабочих мест предложат соискателям на мини-ярмарке вакансий в Минске 20 июля
Главное
Во время интервью Санкции, инцидент с самолетом, отношения с Западом и миграция - подробности интервью Лукашенко Sky News Arabia
Макей: несмотря на негативные внешние факторы, Беларусь добилась позитивных результатов в экспорте
"Лира" досталась Рухии, а Димаш сорвал овации - "Славянский базар" завершился под флагом Казахстана
Летняя выгода в Minsk World! ДО КОНЦА АВГУСТА спешите купить квартиру по старым ценам!
Топ-новости
Лукашенко намерен встретиться с руководителями белорусских загранучреждений
Гран-при детского конкурса "Славянского базара" завоевал Комнен Вукович из Черногории
Щекин: Беларусь стала сакральным противником для всего коллективного Запада
Беларусь и Казахстан обсудили новые подходы к госпланированию и прогнозированию
Государством принимаются все меры для недопущения развития негативных процессов в обществе - Рахманов
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 20 июля
РЕПОРТАЖ: Улицы "Славянского базара в Витебске" живут в ритме нон-стоп
Две медали выиграли белорусские легкоатлеты в заключительный день ЧЕ среди юниоров в Эстонии
Новое сборочное производство белорусских тракторов должно в сентябре появиться в Молдове
Белорусское радио начинает информационную кампанию в поддержку вакцинации от COVID-19
Лискович проведет 20 июля личный прием граждан
Обновить иммунитет, или Когда ревакцинироваться от COVID-19 - интервью
Белорусские гандболистки взяли бронзу молодежного ЧЕ во втором дивизионе
Миксюк: ЦТ - признанная обществом форма объективной оценки знаний
Фестиваль "Вытокі" 22-24 июля примет Солигорск
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.