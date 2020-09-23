Комсомольскую аллею заложат в Гомеле

23 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аллею деревьев в честь 100-летия ЛКСМБ заложат в Гомеле 24 сентября, сообщила корреспонденту БЕЛТА второй секретарь горкома БРСМ Валерия Милованова.

Ветераны комсомольского движения и представители актива современного молодежного союза посадят деревца на улице Пушкина областного центра. Саженцы - как символ продолжения традиций и силы молодых и инициативных. Новый зеленый массив со временем станет украшением сердца города, уверены в горкоме.

В этот же день представители молодежного движения разных поколений соберутся на торжественный митинг у памятника комсомольцам Гомеля.

Цикл мероприятий, посвященных 100-летию Ленинского коммунистического союза молодежи, начнется в Гомеле уже сегодня. В кинотеатре имени Калинина пройдет встреча поколений. Комсомольцы разных десятилетий пообщаются в уютной обстановке. Будет презентована также тематическая экспозиция. Организаторы уверены, многие экспонаты вызовут у гостей чувство приятной ностальгии.-0-