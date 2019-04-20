Комсомольскую аллею заложили на набережной в парке Победы

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство и сотрудники Мингорисполкома, УП "Минскзеленстрой", представители Минской городской организации ветеранов и активисты БРСМ сегодня на республиканском субботнике заложили Комсомольскую аллею на набережной в парке Победы. Вдоль Комсомольского озера будет посажено 28 деревьев - 16 ив и 12 рябин, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак

"Город сейчас нацелен на субботнике на озеленение, чтобы использовать эти последние дни, которые позволяют высаживать деревья. В этом году посадочный материал мы брали из питомников, участков, где происходил снос, в зонах линий электропередачи", - рассказал председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

Отвечая на вопрос о выборе места для субботника, он сообщил, что это место определено не случайно. "Мы работаем в парке Победы, и в этом году отмечается 75 лет освобождения Беларуси", - сказал председатель Мингорисполкома.

По его словам, в 2019 году горожане сделали для озеленения столицы действительно очень много. Уже посадили 47 тыс. деревьев, в прошлом году - 8 тыс. Из этих 47 тыс. - 20 тыс. - это хвойные деревья. Посажено 170 тыс. кустарников, в прошлом году цифра составила менее 50 тыс. Кроме того, в этом году будет посажено гораздо больше цветов, чем в предыдущие годы.

Анатолий Сивак рассказал, что на сайте Мингорисполкома был размещен раздел, посвященный акции "Зеленый двор вместе". Эта акция сработала. Было 7 тыс. посещений, около 700 человек зарегистрировались и приняли участие в посадках деревьев по 370 предложенным участкам.

Руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП "Минскзеленстрой" Анжелика Пузанкова сообщила, что набережная вдоль Комсомольского озера выбрана, чтобы подчеркнуть красоту этого места. "Символично выбирали деревья, которые растут вдоль берегов - это ивы. А рябины своим красным цветом возвращают нас к тематике Победы. Поскольку сейчас в процессе посадки участвовали активисты БРСМ, то договорились, что эта аллея получит название Комсомольская", - отметила она. В парке Победы идут работы еще на нескольких участках. Всего будет высажено около 130 деревьев.-0-

Фото Егора Павлющика