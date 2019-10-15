Кондитерам, продавцам и машиностроителям предложат работу на мини-ярмарке вакансий в Гомеле

15 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мини-ярмарка вакансий для безработных и трудоспособных граждан, не занятых в экономике, пройдет 16 октября в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

Представители кадровых служб трех предприятий с 10.00 до 11.00 проведут собеседования с соискателями. ОАО "Гомсельмаш" предлагает широкий перечень вакансий для специалистов рабочего профиля. В разные подразделения предприятия требуются столяр, бетонщик, плотник, слесари, повар и другие сотрудники. ООО "Евроторг" готов принять на работу контролера-кассира, продавца, кондитера, повара, повара-сушиста, пекаря, формовщика теста, грузчика, подсобных рабочих и кухонных работников. Открыты вакансии водителя такси и оператора колл-центра в ООО "Климуть авто Гомель".

На собеседование организаторы рекомендуют потенциальным работникам взять паспорт, трудовую книжку и документы об образовании или повышении квалификации. Если по каким-либо причинам, включая медицинские противопоказания, человеку не удастся подобрать подходящий вариант из предлагаемых вакансий, то он сможет изучить имеющиеся в банке службы занятости. Также представители фонда соцзащиты населения проконсультируют по вопросам самозанятости. Специалисты разъяснят, как организовать свое дело, воспользоваться возможностью получения субсидий на его открытие и продумать бизнес-план.

Мероприятие пройдет по улице Пролетарской,18.-0-