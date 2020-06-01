Кондитерская фабрика "Витьба" за апрель увеличила экспорт на 78%

1 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Кондитерская фабрика "Витьба" увеличила экспорт за апрель на 78,4%, за январь-апрель - на 46,2% к аналогичному уровню прошлого года, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Александр Гидранович.

"Из-за пандемии коронавируса границы стран в начале года закрылись. Безусловно, это отразилось и на деятельности нашего предприятия: заявки были, но технически их исполнить было невозможно. Однако даже в такой сложной ситуации по итогам четырех месяцев и прогнозу за май фабрика, в том числе наша оршанская площадка - филиал "Сладкая страна", сработала с устойчиво положительным финансовым результатом", - отметил руководитель. Так, чистая прибыль за январь-апрель увеличилась практически в два раза, значительно снизилась кредиторская задолженность предприятия, сотрудникам фабрики в апреле была выплачена 13-я зарплата за прошлый год. Темп роста производства продукции в натуральном выражении за четыре месяца достиг 107,6%, экспорт за этот период вырос на 46,2% (в том числе непосредственно за апрель - на 78,4%), его удельный вес в общем объеме отгруженной продукции составил 12,6%, рентабельность продаж - 14,9%. Среднемесячная заработная плата увеличилась на 20,1% и по итогам апреля сложилась на уровне Br1,29 тыс.

Чтобы сохранить устойчивые позиции, команда предприятия провела серьезную работу. "Мы настроены зарабатывать деньги, а не раздавать продукцию или работать на склад. Для этого на внутреннем рынке очень плотно поработали с торговыми сетями, что позволило поднять чистую прибыль. Что касается экспорта, то в апреле выстрелила Россия, особенного ее дальневосточные регионы. Крупные партии были отгружены в Китай. В работе новые контракты на поставку продукции в Поднебесную", - рассказал Александр Гидранович.

Повлияла пандемия и на культуру потребления: в последние месяцы высоким спросом покупателей пользуются сухие завтраки из линейки здорового питания "Витьбы", которые существенно потеснили на полках кондитерские изделия. За апрель их доля в структуре отгруженной на экспорт продукции составила 94%. В настоящее время предприятие очень скрупулезно работает с ассортиментом, чтобы чутко реагировать на малейшие изменения и запросы рынка, а также готовит к запуску новые виды продукции. "Параллельно ведется работа по развитию фабрики: сейчас на ее территории строится логистический центр, который планируем открыть в этом году. Несмотря на все сложности, строительство не замораживали", - добавил гендиректор.

Особое внимание Александр Гидранович обратил на меры безопасности, предпринятые на фабрике с самого начала распространения коронавирусной инфекции в Беларуси. "С целью максимального исключения контактов мы развели потоки людей. Кого смогли, перевели на удаленную систему работы. Повсеместно установлены санитайзеры, проводятся замеры температуры. Работники придерживаются масочного режима. Как результат - общая заболеваемость с начала года у нас была ниже, чем наблюдалась в прошлые", - констатировал гендиректор.

Кондитерская фабрика "Витьба" - лидер в Беларуси на рынке сухих завтраков, а также одно из наиболее значимых предприятий республики по выпуску мучных кондитерских изделий. Продукция предприятия неоднократно была удостоена высоких наград и становилась победителем международных конкурсов ("Продукт года", "Выбор года", "Лучшие товары Республики Беларусь", "Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации" и др.). Среднесписочная численность работников - более 1 тыс. человек.-0-

Фото Александра Хитрова