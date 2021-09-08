8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная конференция инициативы Евразийской инфраструктуры пространственных данных пройдет в Минске 9 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"В мероприятии примут участие организации, которые ведут деятельность в области геодезии, картографии, земельного кадастра и создания иных пространственных данных из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Азербайджана, России", - рассказали в пресс-службе.

Будет обсуждаться состояние инфраструктуры пространственных данных в государствах - участниках инициативы, будут рассмотрены примеры лучших практик по ее развитию.

От Беларуси в мероприятии примут участие представители различных министерств и ведомств, в том числе Государственного комитета по имуществу, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Государственного пограничного комитета, Национальной академии наук.-0-