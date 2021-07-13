Конференция "Молодежь за Союзное государство" пройдет 16 июля в Витебске

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отчетно-выборная конференция "Молодежь за Союзное государство" международного союза общественных объединений "Российско-Белорусский союз молодежи" пройдет 16 июля в фестивальном Витебске, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.

"О перезагрузке работы международного союза и формировании новой траектории его развития речь идет давно. Исполком МСОО принял решение о созыве 16 июля высшего органа РБСМ - конференции. Она состоится под слоганом "Молодежь за Союзное государство" как часть официальной программы Дней молодежи XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Делегаты рассмотрят вопросы деятельности Исполнительного комитета, избрания его членов, сопредседателей и другие, а также определят нишевые направления, по которым будет работать первая молодежная организация Союзного государства", - рассказала Александра Гончарова.

Делегатами конференции стали 20 молодых людей, поровну от России и Беларуси. Это представители Российского союза молодежи, БРСМ, в том числе Республиканской студенческой коллегии и Совета лидеров работающей молодежи Минска, а также Белорусского комитета молодежных организаций, Молодежного парламента при Совете Республики Национального собрания Беларуси.

"Безусловно, в конференции примут участие почетные гости - представители Постоянного комитета Союзного государства, депутаты Палаты представителей и Госдумы России. Также мы пригласили молодежную делегацию из Новосибирской области России, - отметила секретарь ЦК БРСМ. - Для нас очень важна поддержка госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, который в первой части конференции обсудит с делегатами вопросы реализации молодежной политики в СГ - гражданско-патриотического воспитания, молодежной интеграции, перспективные проекты, работу сводных белорусско-российских студенческих отрядов".

МСОО "Российско-Белорусский союз молодежи" учрежден в мае 2000 года, действует на территории Беларуси и России. Сегодня РБСМ - союз общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" и общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи". Деятельность РБСМ направлена на развитие российско-белорусского молодежного сотрудничества. Под патронажем международного союза все эти годы реализовывались такие международные молодежные проекты, как фестивали "Русская зима", "Молодежь за Союзное государство", лагерь "Бе-La-Русь", межвузовский конкурс грации и артистического мастерства "Королева весна" (ныне - "Королева студенчества") и многие другие.

"Активная гражданская позиция, энергия и творческий потенциал молодежи Беларуси и России должны стать залогом успешного будущего наших народов, идеология которых основана на патриотических и духовно-нравственных ценностях, которые, по сути, и являются главной идеологической составляющей Союзного государства. Именно молодежь, по нашему мнению, должна стать тем локомотивом, который преодолеет любые трудности на пути его строительства. Безусловно, роль наших ведущих молодежных организаций - быть в авангарде интеграционного процесса Беларуси и России", - заключила Александра Гончарова.-0-