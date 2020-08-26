Конференция педработников Минской области пройдет 28 августа в Борисове

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове 28 августа состоится конференция педагогических работников столичной области "Образование Минщины - современный драйвер развития экономики", сообщает БЕЛТА.

В традиционном августовском мероприятии примут участие руководители Минского областного исполнительного комитета, Министерства образования, лидеры профсоюзного движения, представители средств массовой информации. На торжество приглашены лучшие педагоги столичной области, молодые специалисты, ветераны педагогического труда, руководители предприятий - заказчиков кадров.

В Борисове состоится презентация достижений системы образования Минской области и пройдет торжественная часть конференции. На площадках, которые развернутся в фойе Дворца культуры, участники смогут ознакомиться с организацией IT-образования, образовательными практиками в достижении целей устойчивого развития, деятельностью юных предпринимателей области, опытом работы агроклассов.

На конференции будет развернута экспозиция "75 историй о войне", представляющая лучшие произведения учащихся и педагогов о событиях Великой Отечественной войны в жизни их семей.

На пленарном заседании состоится чествование лучших педагогов, ветеранов педагогического труда, молодых специалистов, которые прибыли на работу в центральный регион. Здесь будут подведены итоги предыдущего учебного года, определены стратегические ориентиры деятельности.

Завершит форум праздничный концерт.-0-