Конференция по развитию досудебного производства соберт в Новополоцке экспертов из четырех стран

25 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новополоцке 26-27 сентября на базе юридического факультета Полоцкого госуниверситета пройдет международная научно-практическая конференция "Теоретико-прикладные вопросы развития досудебного производства по уголовным делам на современном этапе", сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

На протяжении двух дней приглашенные спикеры рассмотрят вопросы уголовного права, процесса и криминалистики. Ожидается, что в форуме примут участие руководство и сотрудники правоохранительных органов Беларуси. Среди них Следственный комитет, МВД, Генеральная прокуратура, представители судов, комитета госэкспертиз. На конференции планируют выступить сотрудники экспертных и научных учреждений, ведущих вузов Беларуси, Литвы, России, а также специалисты из США.

Конференция организована управлением Следственного комитета по Витебской области, юридическим факультетом и региональным учебно-научно-практическим юридическим центром Полоцкого государственного университета.-0-