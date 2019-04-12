12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конференция "Цифровой банкинг" пройдет в Минске 26 апреля, сообщили БЕЛТА организаторы.
Главной темой конференции в этом году станет обновление Стратегии развития цифрового банкинга в Беларуси. Этот документ определяет цели, задачи и основные направления развития цифрового банкинга в Беларуси и соответствует долгосрочным задачам экономического развития страны и банковской системы.
На пленарной дискуссии представители Национального банка поделятся планами по дальнейшему развитию платежного и расчетного пространства. Тематические мероприятия будут посвящены развитию открытых интерфейсов прикладного программирования, технологий распределенного реестра, платежного и расчетного пространства, искусственному интеллекту, машинному обучению и большим данным, кибербезопасности и другим вопросам.
Мероприятие проводят Национальный банк Беларуси совместно с научно-технологической ассоциацией "Инфопарк".-0-
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