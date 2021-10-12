Конференция "Университетоведение" пройдет 14 октября в Минске

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская научно-практическая конференция "Университетоведение: опыт и перспективы научных исследований и преподавания" состоится 14 октября в БГУ. Приурочена она к празднованию 100-летия БГУ и пройдет в очно-дистанционном формате. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Проводится форум с целью популяризации истории ведущего вуза страны, деятельность которого во многом определила становление интеллектуального ядра Беларуси. В далеком 1921 году БГУ был единственным вузом, которому пришлось практически с нуля формировать университетскую систему и закладывать научный фундамент. С истории университета начинается история многих отечественных вузов. При активном участии ученых БГУ начали свою деятельность НАН Беларуси и десятки авторитетных научных школ в области естественных и гуманитарных наук", - рассказали в пресс-службе.

Историческую роль БГУ в становлении отечественной университетской системы, политические и религиозные компоненты вуза, основные направления деятельности и предпосылки создания первого университета рассмотрят около студенты и ученые из БГУ, БНТУ, ГрГУ им. Янки Купалы, ВГМУ и других вузов страны.

Научные материалы форума опубликуют в сборнике докладов, который будет доступен в Электронной библиотеке БГУ. Организаторами конференции выступают факультет философии и социальных наук и исторический факультет БГУ.-0-