Конфетти под бой курантов, хоровод и караоке ждут гомельчан в новогоднюю ночь

30 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Праздничная пати-программа "Елкин dream" пройдет в новогоднюю ночь у главной елки Гомеля на площади Ленина, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

Праздничный марафон начнется 31 декабря в 23.00 и завершится через 4 часа.

Концертно-развлекательная программа включает выступления лучших артистов города, конкурсы, дискотеку, городок аттракционов, народное новогоднее караоке. Все это дополнят яркие, зажигательные танцевальные ритмы, конфетти под бой курантов, горячие угощения и общегородской хоровод. Всю ночь вместе с гостями будут главные герои праздника - Дед Мороз и Снегурочка.

Зрители смогут поучаствовать в розыгрыше специальных призов от редакции городской газеты и самых "вкусных" предприятий города - фабрики "Спартак" и "Милкавиты".

Гуляния с участием сказочных героев, танцами, музыкой и играми пройдут на площадках в разных районах Гомеля. Первые часы нового года предлагают провести вместе жителям и гостям Железнодорожного района. Место встречи - перед Дворцом культуры ОАО "Гомсельмаш" (пр.Космонавтов, 22) и Дворцом культуры "Костюковка" (ул.Незалежности, 2а) 1 января с 00.30 до 02.00. В Новобелицком районе праздничная программа запланирована с 01.00 до 03.00 возле кинотеатра "Мир" (ул.Ильича, 51б). В Советском районе в это же время ждут тех, кто бодрствует в новогоднюю ночь, на площадке возле ДК "Фестивальный" (пр.Речицкий, 24). В Центральном районе гуляния развернутся у Ледового дворца (ул.Мазурова, 110).

Как уточнили организаторы праздника, входных билетов не требуется. Вместо них нужны улыбки, позитив и веселая компания.-0-