30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конфискованные облигации компании "Арэса-сервис" передадут в собственность Минска. Соответствующее постановление Совета Министров от 26 марта 2021 года №174 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Совмин постановил передать из собственности Беларуси в коммунальную собственность Минска конфискованные именные жилищные облигации совместного научно-производственного общества с ограниченной ответственностью "Арэса-сервис" номинальной стоимостью Br400 в количестве 86 штук.

Министерству финансов и Минскому горисполкому поручено принять меры по реализации документа.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-