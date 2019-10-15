Конгресс историков Беларуси пройдет в Минске 17-18 октября

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. IV Международный конгресс историков Беларуси "Историческая наука Беларуси: личности, концепции, достижения (к 90-летию Института истории НАН Беларуси)" пройдет в Минске 17-18 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

Во время конгресса будут обсуждаться исследования в области белорусской археологии, истории белорусской государственности, а также в области всемирной истории. Темами для рассмотрения станут белорусские земли в эпоху Средневековья, Нового и Новейшего времени, Беларусь в войнах и военных конфликтах. В конференции примут участие представители академической и вузовской науки Беларуси и зарубежья, общественные деятели. Открытие конгресса и пленарное заседание запланированы на 17 октября. Секционные заседания пройдут 18 октября.

Организаторы конгресса - Отделение гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси и Институт истории НАН.-0-