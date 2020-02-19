Конгресс MAMA PRO отправится по регионам

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конгресс об осознанном материнстве и отцовстве MAMA PRO откроет региональный тур в Молодечно, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Мероприятие пройдет 20 февраля во Дворце культуры, начало в 12.00. Затем конгресс отправится еще в восемь городов и соберет тысячи будущих мам и пап. Программа предусматривает интерактивную конференцию, неформальное общение с врачами, подарки для мам и малышей. Особенностью регионального тура станет проект "Доктор PRO", когда параллельно с родителями на конгрессе будут учиться и врачи. На отдельной конференции они обсудят вопросы коммуникации в системе "врач-пациент", современные принципы ведения беременности и родов. Также уделят внимание тому, как грамотно наладить продуктивный диалог с мамами.

На мероприятии ждут и активных пап. Одной из знаковых тем, которую поднимет руководитель проекта, врач акушер-гинеколог Диана Мардас, станут партнерские роды.

В течение года эксперты команды MAMA PRO обсудят на конгрессах вопросы беременности, родов, здоровья ребенка. Среди спикеров - врачи столичных учреждений и местные специалисты.

Конгресс проходит при поддержке Министерства здравоохранения, Белорусского союза женщин и Белорусской медицинской академии последипломного образования.-0-