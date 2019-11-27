Конгресс "Мама Pro" пройдет 30 ноября в Минске

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий по счету масштабный конгресс "Мама Pro" пройдет в Минске уже в конце недели - 30 ноября, сообщили БЕЛТА организаторы.

Всех гостей конгресса автоматически зачислят студентами в Академию честного материнства. Необычное учебное заведение появится в формате pop-up - всего на один день. Организаторы уверены: этого времени будет достаточно, чтобы качественно подготовить выпускников - "профессиональных" родителей, осознанно подходящих к воспитанию детей. Главной особенностью обучения станет честный и открытый разговор о важных темах материнства. По словам основательницы конгресса "Мама Pro" Дианы Мардас, это именно тот подход, который нужен как уже состоявшимся, так и будущим родителям.

"Быть мамой - это прекрасно, но еще и очень непросто. На большинстве мероприятий для родителей не поднимают неудобные или неоднозначные темы. Как результат, родители отправляются домой и пытаются справиться с этими трудностями самостоятельно, не озвучивают свои страхи из-за опасения быть непонятыми. Мы хотим это изменить, - сказала Диана Мардас. - На нашем конгрессе мы собрали ведущих экспертов и опытных родителей, которые готовы честно делиться любой информацией. Каждая зона конгресса в этом году будет интерактивной, а обучение построено на открытом диалоге между спикерами и родителями".

На основном курсе академии будут изучать "Азбуку материнства" - основы, которые необходимы любому родителю. В формате ток-шоу эксперты, а также известные мамы и папы обсудят важные вопросы, возникающие на разных этапах: от планирования беременности и родов до воспитания детей. Преподавательский состав на курсе - топовые спикеры, имена которых раскроют перед самым мероприятием в официальных аккаунтах "Мама Pro" в соцсетях.

Поучаствовать в ток-шоу смогут и гости конгресса: в зрительном зале установят открытый микрофон и коробку для анонимных вопросов. Родители также смогут пройти личную экспресс-консультацию у врачей любого профиля.

В программе обучения есть и дополнительные курсы - отдельно для мам, пап и самых маленьких студентов академии. В этом году организаторы решили показать, что быть мамой - это не только про воспитание и общение с детьми, но и про время для собственного развития и открытия новых талантов. Для мам, например, пройдут занятия по йоге, медитации и арт-терапии.

Вход на мероприятие, которое состоится по адресу пр.Победителей, 103, бесплатный.-0-