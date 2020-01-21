Конгресс молодых психиатров Восточной Европы пройдет в Минске

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй Конгресс молодых психиатров Восточной Европы "Сердца, врачующие души" пройдет 12-13 марта в Минске. Такая информация размещена на сайте РНПЦ психического здоровья, сообщает БЕЛТА.

Конгресс пройдет под эгидой Всемирной психиатрической ассоциации. Участники обсудят современные фундаментальные представления в отношении возникновения, развития, лечения и профилактики психических и поведенческих расстройств. Также будут рассмотрены различия в подходах по оказанию специализированной медпомощи в странах Восточной Европы и мировой практике.

Молодые врачи, работающие в сфере охраны психического здоровья, смогут углубить свои знания в плане современных теоретических направлений развития мировых научных психиатрических школ. Овладеют эффективными практическими подходами к оказанию психиатрической помощи и реабилитации пациентов, страдающих такими расстройствами.

Круг вопросов, которые планируются к обсуждению, демонстрирует поступательное движение современной психиатрии в смежные области знаний. Среди них - разделы соматической медицины (эндокринология, акушерство, токсикология и пр.), физическая активность и спорт.

Первый конгресс молодых психиатров Восточной Европы проходил в марте 2018 года также в Минске. Беларусь избрана страной проведения этого авторитетного форума в связи с высоким уровнем развития различных отраслей медицины.-0-