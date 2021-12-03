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03 декабря 2021, 16:07

Коньки, клюшки, форму подарила Федерация хоккея воспитанникам колонии в Бобруйске

3 декабря, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Представители Федерации хоккея передали сегодня подарки для воспитанников единственной в Беларуси колонии для несовершеннолетних. В Бобруйск привезли коньки, клюшки, шайбы, форму, куртки и многое другое, передает корреспондент БЕЛТА.

Буквально полтора месяца назад эту колонию посещал заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Дмитрий Басков. Он познакомился с исправительным учреждением, его спортивной инфраструктурой. "Он встретился тогда с ребятами, пообщались. Дмитрий Басков отметил, что здесь хорошо развита спортивная жизнь: есть футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки, воркаут-зона. Своими силами они обустроили себе хоккейную коробку. Зимой заливают лед, но экипировки им не хватает, - рассказал генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси Андрей Башко. - Поэтому хоккейные клубы Беларуси совместно с Федерацией хоккея привезли сегодня спортивный инвентарь: клюшки, шайбы, шлемы, коньки, куртки, шапки, шарфики - все то необходимое, что нужно ребятам для игры на льду".

Как отметил генеральный секретарь ФХБ, такая поддержка для детей, что находятся в воспитательной колонии, важна и необходима. "Я хотел бы обратиться и к другим федерациям: приезжайте, общайтесь, знакомьтесь. Такая поддержка поможет этим ребятам потом, когда они выйдут на свободу, социализироваться в обществе. Скоро в Беларуси начнется акция "Наши дети", впереди новогодние и рождественские праздники. В эти дни никто не должен остаться без внимания", - подчеркнул Андрей Башко.

Андрей Башко
Андрей Башко

Уголовная ответственность по отдельным статьям в Беларуси наступает с 14 лет - это минимальный возраст детей в воспитательной колонии. Одна из самых распространенных причин попадания подростков сюда - незаконный оборот наркотических средств.

Как рассказал начальник исправительного учреждения Сергей Маслюков, здесь созданы все условия для всестороннего развития ребят. "Учитывая специфику воспитательной колонии, в первую очередь акцент делается на образовании. Они здесь учатся в школе, есть возможность получить профессионально-техническое образование. Специальности каждый год стараемся менять, чтобы у ребят был выбор. У нас налажено дистанционное получение высшего образования. Кроме этого, большое внимание уделяем творческому и спортивному воспитанию. Различные кружки по интересам, большой выбор спортивных направлений, - рассказал он.

Воспитанники колонии подарки оценили по достоинству. Среди них много тех, кто до попадания сюда профессионально занимался спортом. Один из них - Даниил. "С 6 лет я занимался хоккеем. Здесь у меня есть возможность поддерживать свою физическую форму, у нас созданы все необходимые условия, - рассказал подросток. - С нетерпением жду, когда зальют лед. Я очень соскучился по тому ощущению, которое испытываешь, когда выходишь на лед. Скорее хочется примерить новую форму и опробовать ее в деле. Я еще никому тут не помогал вставать на коньки, но если зима будет нормальной, буду помогать ребятам. Мне уже и руководство об этом сказало".

Даниил рассказал, что распорядок дня у них очень плотный. "Мы учимся, приобретаем навыки на практических занятиях в промзоне, занимаемся спортом, творчеством. Каждый день расписан по минутам. И, конечно, приятно, когда к нам приезжают гости. Это помогает разнообразить будни, - отметил парень. - Я строю планы на будущее. Поскорее бы выйти, вернуться домой. Больше я таких проступков допускать не буду".

Еще один воспитанник исправительного учреждения - Александр. Подросток раньше профессионально занимался футболом, но и в хоккей погонять с ребятами не против. "Я профессионально занимался футболом, играл в разных командах. Потом попал сюда. Приняли меня тут хорошо. Летом с ребятами играем в волейбол, баскетбол, футбол. Проходят разные спартакиады. И что касается спорта, у нас тут большой выбор, - поделился он. - В хоккей тоже играю. Мы очень ждали новую форму и снаряжение для хоккея. В колонии она тоже есть, но когда это новое и современное - играть хочется еще больше".

Александр сказал, что если бы у него была возможность изменить сложившуюся ситуацию, он бы обязательно это сделал. "Здесь все есть, что необходимо. Но если бы я мог вернуться назад, я сделал бы все, чтобы не оказаться тут. Попал в колонию по глупости. Конечно, строю планы на будущее. Делаю все возможное, чтобы побыстрее выйти. Я очень надеюсь, что у меня все получится", - поделился подросток.

"Ключевая цель нашего учреждения - помочь ребятам стать на путь исправления, создаем для этого все необходимые условия. Один проступок в таком раннем возрасте может дорого обойтись. Но мы прикладываем все усилия, чтобы у них в будущем все получилось. Чтобы они стали успешными и достойными гражданами нашей страны", - подытожил начальник исправительного учреждения.-0-

Фото Олега Фойницкого

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