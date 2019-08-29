Конкурентоспособность сферы образования возможна только при постоянном развитии кадров - Кириченко

29 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Конкурентоспособность сферы образования возможна только в режиме непрерывного развития и роста профессионализма как на педагогическом, так и на управленческом уровнях. Об этом заявил председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко на городском августовском педсовете, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на педагогическом форуме, который собрал более полутысячи человек, обозначили траекторию развития образовательной системы областного центра на новый учебный год. Петр Кириченко подчеркнул важность новаторства в образовательном процессе. Современный учитель должен постоянно осваивать и внедрять в работу новые технологии.

Вместе с тем, по мнению мэра, система образования Гомеля способна решать сложные многоплановые задачи. Это доказывает опыт последних лет. "Сегодня по праву мы можем гордиться достигнутыми в этой сфере результатами. В прошлом году гомельские учащиеся не раз становились победителями и призерами республиканских и международных состязаний. За 2018 год получено восемь медалей за участие в международных конкурсах, а за истекший период 2019-го - еще пять золотых медалей. Такие победы прославляют и родную страну, и родной Гомель далеко за их пределами", - отметил он.

По словам Петра Кириченко, поставленная в прошлом году задача о подготовке ребят к республиканской олимпиаде по учебным предметам выполнена на отлично. 52 представителя Гомеля удостоены дипломов, и это лучший результат гомельских школьников за всю историю олимпиадного движения. Также стипендиатами специальной премии Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи в прошлом году стали 78 учащихся учреждений образования Гомеля, а с начала 2019-го - 70. Результаты централизованного тестирования 2019 года позволили Гомелю подняться в областном рейтинге с пятой на третью позицию.

Мэр обозначил необходимость и в дальнейшем поднимать уровень преподавания и совершенствовать методики. "Нужно быть еще более расторопными в поисках новых эффективных форм обучения и раскрытия потенциала ребят", - добавил он. Как пример, привел систему работы гимназии №51 Гомеля, которую, по его мнению, можно по праву назвать авторской. Ее эффективность ежегодно доказывают ученики на олимпиадах и конкурсах самого высокого уровня.

Основной же курс в предстоящем учебном году остается неизменным - это качество образования. "Формула для достижения высокого результата хорошо известна: качество созданных условий, качество образовательного процесса, качество управления в учреждениях образования и как итог - качественный результат", - акцентировал Петр Кириченко.

Нацелив на плодотворную работу, Петр Кириченко поблагодарил руководителей отделов и учреждений образования, педагогов за ежедневный труд. "Уверен, что энтузиазм учителей, их безграничная преданность профессии найдут отклик в сердцах детей, послужат достойным примером для подрастающего поколения", - сказал он.

В новом учебном году за парты гомельских школ и гимназий сядут более 51 тыс. ребят, также около 24,3 тыс. дошколят будут расширять свои жизненные горизонты в детских садах.-0-