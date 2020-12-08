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08 декабря 2020, 14:53

Конкурс "100 идей для Беларуси" помогает раскрыть творческий потенциал молодежи - мнение

Фото из архива
Фото из архива

8 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс "100 идей для Беларуси" раскрывает творческий потенциал молодежи. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился первый секретарь Могилевского горкома ОО "БРСМ" Сергей Чичов во время городского этапа конкурса, который прошел в Могилевском государственном университете продовольствия.

"Ребята представили много интересных проектов. Важно, что все они отличаются друг от друга идеями, подачей и формами. Кто-то придумал интересные социальные проекты, а кто-то принес полезные разработки в сфере IT-технологий, - отметил Сергей Чичов. - Такие конкурсы помогают раскрыть творческий потенциал нашей молодежи. Здесь они получают не только опыт, но и полезные советы, которые могут им пригодиться в будущем. И, конечно же, здорово, что здесь рождаются классные идеи, которые потом реализуются в серьезные проекты и даже стартапы".

С большим молодежным онлайн-проектом на конкурс пришла курсант Могилевского института МВД Кристина Костина. Девушка презентовала "Патруль добрых дел".

"Хочу рассказать, как важно в современном мире делать добрые дела. Проект создавался при поддержке БРСМ, он должен объединить активных жителей города в желании сделать чью-то жизнь радостнее и лучше. Площадкой для такой консолидации станут соцсети, где будут размещаться задания, за выполнение которых участникам будут начисляться баллы. Победители получат памятные подарки, - рассказала девушка. - Мы уже опробовали такую форму работы в вузе. И она хорошо зарекомендовала себя. Помощь другим воспитывает в людях доброту, милосердие и отзывчивость. А в нашей будущей профессии такие качества необходимы", - отметила Кристина Костина.

Студент Витебского государственного медицинского университета Вячеслав Афанасьев родом из Могилева. Молодой человек показал приложение, которое поможет людям с ослабленным зрением получать образование. "Разработанное приложение при помощи встроенных нейросетей преобразует текстовую информацию в голос. Человек, который им пользуется, сможет выбрать наиболее приятный голос рассказчика. И люди, имеющие проблемы со зрением, при помощи этого приложения смогут изучать специализированную литературу по разным предметам, - рассказал он. - Сейчас в сети много аудиокниг, но в большинстве своем это художественные произведения. Наличие большого объема специализированной литературы в таком голосовом доступе сделает процесс обучения для людей с ослабленными физическими возможностями более комфортным".

Разработчик поделился, что приложение доступно для скачивания. В его вузе им успешно пользуются почти 200 человек. "Я как будущий медик много общаюсь с людьми с ограниченными физическими возможностями. И ясно вижу вот такую их проблему. У меня есть достаточно знаний, чтобы сделать их жизнь чуть проще и легче. На мой взгляд, именно такие проекты, которые зарождаются на стыке двух наук, получаются более успешными и востребованными. Первая специальная литература, которая была преобразована в нашем приложении, - "Общая гигиена". С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки это очень нужная литература", - отметил Вячеслав Афанасьев.

Еще одна техническая новинка, которую презентовали во время конкурса, - электронный звонок. Разработчиками выступили учащийся Могилевского государственного технологического колледжа Артем Барашко и сотрудник колледжа Игорь Ковальчук. "Звонок подает звуковой сигнал, сравнивая время. Человек может чуть ошибиться во времени, сделать это раньше или позже. Наша программа полностью исключает человеческий фактор, - рассказал Артем Барашко. - У такого звонка есть экран, на котором можно транслировать разнообразную информацию: о проходящих конкурсах, представлениях или о чем-нибудь еще, в зависимости от того, в каком учреждении будет установлен такой звонок. Также есть световая индикация. В будущем мы проработаем компьютерную версию приложения, которая позволит настроить программу звонков в соответствии со своими пожеланиями", - пояснил он.

Как отметил Игорь Ковальчук, изобретение уже прошло все необходимые испытания и в ближайшее время будет внедрено в работу Могилевского государственного технологического колледжа.

Мастер производственного обучения Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа Александра Борисенко продемонстрировала коллекцию вечерних и свадебных платьев из льна. Девушка уверена, что многие не подозревают о том, какой красивой бывает эта ткань. "Сегодня мы представляем несколько вечерних и свадебных платьев из льна. Из нарядных костюмов они легко трансформируются в повседневный образ, - подчеркнула она. - Своим проектом я хочу донести, какой красивой и удобной может быть одежда из льна. Кроме того, это экологически чистый материал, который ценится во многих странах мира".

Александра Борисенко уверена, что такие платья и костюмы будут интересны туристам. "Для фотосессий, тематических свадеб и разнообразных мероприятий вариантов применения такой одежды может быть много. Такие костюмы показывают красоту и богатство нашей культуры", - отметила девушка.

Всего на городском этапе конкурса "100 идей для Беларуси" было представлено 13 проектов, восемь из которых пройдут в областной тур.-0-

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