Конкурс "100 идей для Беларуси" развивает предпринимательское мышление молодежи - эксперт

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Конкурс "100 идей для Беларуси" помогает молодежи развивать предпринимательское мышление. Таким мнением поделилась с журналистами директор общественного объединения содействия развитию частного предпринимательства "Единство" Инна Кустова, передает корреспондент БЕЛТА.

Инна Кустова - постоянный член жюри Гомельского городского этапа республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". Она уверена, этот проект БРСМ, одним из проводником которого в Гомеле является городской комитет БРСМ, очень ценен и важен. "Как директор общественного объединения предпринимательства могу сказать, что этот конкурс стимулирует становление и развитие предпринимательского мышления у молодежи. Такие площадки дают ребятам возможность опробовать свои умения и навыки. К тому же на проекте инноваторы получают своего рода экспертизу идей, здесь они могут получить обратную связь, услышать экспертное мнение", - рассказала Инна Кустова.

Конкурс проводится на протяжении многих лет. За это время некоторые разработки нашли применение в промышленности и экономике Беларуси. "Это имеет и практическое значение. Стране нужны интересные, важные инновационные разработки", - сказала директор общественного объединения. Инна Кустова поблагодарила организаторов за возможность оказаться в такой необычайной среде - инновационной, молодежной, где люди горят своим делом, своими проектами.

Гомельский городской этап республиканского конкурса "100 идей для Беларуси" собрал около 30 молодежных проектов. В числе молодежных ноу-хау - интерактивные образовательные проекты, экопосуда, лекарство от подагры, "электрическая посуда", роботизация фермерских хозяйств, мобильное приложение Help Animal, сервис по доставке медпрепаратов и организации лекций по оздоровлению Be Healthy.

Республиканский молодежный проект "100 идей для Беларуси" направлен на развитие молодежного изобретательства и рационализаторства, оказание помощи в продвижении молодежных инновационных проектов и научно-технических разработок. Из года в год в нем участвуют учащиеся учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования, а также студенты, курсанты, слушатели учреждений высшего образования, работающая молодежь, молодые ученые.-0-