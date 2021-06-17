Конкурс архивных фотографий стартовал в Минском зоопарке

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотоконкурс на лучший снимок Минского зоопарка стартует 17 июня, сообщили БЕЛТА в учреждении.
"Минский зоопарк многие столичные жители посещают ежегодно. Прогуливаясь между вольерами, делают множество фотографий, поэтому решили организовывать конкурс авторских снимков, сделанных на территории учреждения в период с 1984 по 2010 годы. Предоставленные из семейных архивов материалы используют для организации выставки, а также для создания музейной экспозиции", - рассказали в зоопарке.
На конкурс принимаются цветные или черно-белые фотографии хорошего качества. Каждый снимок должен сопровождаться пояснительным текстом с указанием года его создания и информации о том, кто на нем изображен. Количество фотографий от каждого участника не ограничено.
Победители мероприятия получат бесплатные билеты в Минский зоопарк, а также авторские сувениры. Их награждение и фотовыставка пройдет на территории учреждения 3 июля во время праздничной программы, посвященной Дню Независимости Республики Беларусь.
Работы принимаются до 1 июля. Снимки необходимо отправлять в печатном виде по адресу: Минск, ул.Ташкентская 40, индекс 220066, просветительский отдел.-0-